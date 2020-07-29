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Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья

20:10 29.07.2020 Фото: Инстаграм Маргариты Грачевой
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Большинство пользователей поздравили молодую женщину с протезом с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке «пропиариться».

Выходит замуж с отрубленными руками мужем ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья
Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

«Сейчас идет активная подготовка, надеюсь вирус нам не помещает», — написала она.
Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке «пропиариться».

Как отметила Грачева в комментарии «360», подобные высказывания не задевают ее.

«Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую», — сказала она.
Маргарита не стала раскрывать журналистам детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.

В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.

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