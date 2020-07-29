Выходит замуж с отрубленными руками мужем-ревнивцем Маргарита Грачева из Подмосковья

Большинство пользователей поздравили молодую женщину с протезом с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке «пропиариться».

Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, в сентябре выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

«Сейчас идет активная подготовка, надеюсь вирус нам не помещает», — написала она.

Большинство пользователей поздравили Маргариту с предстоящим торжеством. Однако нашлись и те, кто обвинило россиянку в попытке «пропиариться».

Как отметила Грачева в комментарии «360», подобные высказывания не задевают ее.

«Хейтеры реагируют на все, обсуждают каждое действие. Я к этому отношусь спокойно, понимаю, что у меня есть какая-то публичность. Просто их игнорирую», — сказала она.

Маргарита не стала раскрывать журналистам детали свадьбы. По ее словам, если в будущем ей захочется поделиться с общественностью подробностями из личной жизни, она сделает это.

В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.