Путин призвал ставить прививки от COVID-19: «Но уверенность в вакцине должна быть абсолютной»

По словам президента, необходимо пропагандировать вакцинацию от гриппа и других заболеваний, но подчеркнул, что она должна быть добровольной.

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент Владимир Путин 29 июля провёл в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, вопросов, разумеется, очень много. Мы ряд из них, основные, затронули.

Я вас хочу поблагодарить за конструктивную работу. Все конкретные предложения, которые сегодня прозвучали, обязательно нужно учесть.

И хотел бы вновь подчеркнуть: самое главное – это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике.

Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом. Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов.

Подводя итог нашего сегодняшнего совещания, хотел бы отметить несколько приоритетных мер. Сейчас коллеги об этом говорили, начиная с Татьяны Алексеевны.

Согласен, особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе. В первую очередь речь идёт о прививках от гриппа.

В прошлом году такие прививки, как уже было сказано, сделали более половины граждан России. Это защитило от болезни миллионы людей. Многие перенесли её в лёгкой форме. И сегодня мы заслушали, как в текущем году выполняется национальный план профилактических прививок в части гриппа. Безусловно, он должен быть реализован в полном объёме и обеспечен необходимыми ресурсами.

Вместе с тем хотел бы подчеркнуть следующий, очень важный и значимый, момент. Ставить прививку от гриппа или нет – это, безусловно, личный выбор каждого человека. Но это и колоссальная ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.

Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа. Подчеркну, это общая задача для всех уровней власти. Также рассчитываю на широкое, активное участие в этой работе волонтёрских, общественных организаций.

Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать, когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно, по предварительной записи, желательно без очередей, разумеется. Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан, тем более пожилых людей или родителей с ребятишками, с детьми.

Второе. Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее. Вот сейчас докладывал замминистра о том, что работа идёт. Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны.

Кроме того, в федеральных и региональных медицинских учреждениях должен быть сохранён резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Сергей Семёнович сейчас только на этом останавливался применительно к Москве. Во всех регионах так должно быть. Особенно в тех регионах, где ещё сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка.

Также надо предусмотреть возможность быстрого развёртывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ.

Далее. Прошу Правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса. А они у нас есть. Их промышленный выпуск в целом уже налажен. Нужно только обеспечить необходимый объём.

Следующее. Отдельно о создании вакцины от коронавируса. Очень важное направление. Как мы видим, наши научно-исследовательские организации очень серьёзно продвинулись на этом направлении. Сейчас вот здесь не говорили, но я знаю, что наработок гораздо больше, чем мы видим и читаем в средствах массовой информации. Напомню, что ключевыми требованиями к вакцине являются её доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса.

Нужно расширять применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг. Все необходимые для этого технические задачи должны быть своевременно решены, все механизмы отлажены.

Такое оперативное взаимодействие с медицинскими специалистами особенно важно в период гриппа и простуд. У граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно. Чтобы, если в этом нет необходимости, – но, когда необходимость есть, понятно, надо идти к врачу, – но если такой прямой необходимости нет, лишний раз чтобы не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией.

Я обращаю внимание Правительства, коллег в регионах: информация, внедрение цифровых решений – важнейшее направление качественного развития нашего здравоохранения. Мы много раз об этом говорим, это у нас и в соответствующей программе проходит красной нитью, что называется. В том числе его первичного звена. Чрезвычайно важное направление здесь для модернизации всего первичного звена. Здесь уже многое сделано, кстати говоря. Но и нерешённых задач, как вы знаете, тоже хватает.

Поэтому этими вопросами, так же как и развитием всей системы здравоохранения, мы должны и будем заниматься постоянно. Я прошу исходить именно из этого, в том числе при планировании параметров федерального бюджета на предстоящий год. Чрезвычайно важно. Вовремя не сделаем чего-то, вы знаете это хорошо, потом будем изыскивать ресурсы. Поэтому нужно, определяя приоритеты, иметь в виду: то, о чём мы говорили сегодня, таким приоритетом, безусловно, является.

Я хочу вас всех поблагодарить и пожелать успехов. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даром не пройдёт, что мы, понимая свою ответственность, будем всё делать своевременно, будем работать чётко, слаженно и добьёмся хорошего командного результата в интересах граждан нашей страны.