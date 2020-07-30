Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня

Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.

22-летняя спортсменка стала мамой еще 27 июня, сделав своего мужа Владислава Тарасенко самым счастливым папочкой на свете.

О беременности СМИ узнали в начале июня, тогда Юлия поругалась со спортивным агентом Андреем Митьковым, который разгласил информацию.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. В 2017 году девушка заявила о завершении карьеры, в связи с плохим состоянием здоровья.