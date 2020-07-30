Что за 30 бойцов ВЧК оказались в Минске, потребовал разобраться Лукашенко

В целом упоминается о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии поручил немедленно обратиться в структуры РФ за разъяснениями.

Задержание в Белоруссии более 30 россиян, которых белорусские правоохранительные органы называют представителями иностранной частной военной компании, является чрезвычайным происшествием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности страны.



«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент Белоруссии поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации за разъяснениями в связи с этой ситуацией. «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко.

Отдельное поручение президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как [президент РФ Владимир] Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — сказал Лукашенко.

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Источник: ТАСС