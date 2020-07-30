Что изменится в жизни россиян после 1 августа? Пенсии, ОСГО, газ, работа

Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит неаккуратно и нарушает правила дорожного движения. Кроме того, разрешат вести бизнес в Арктике.

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

В августе 2020 года в России будут проведены корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров и индексация накопительных пенсий. Также физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности, а для студентов-иностранцев отменят разрешения на работу, передает АиФ.

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 августа будет проведена корректировка пенсионных выплат. Прибавки к пенсии получат пенсионеры, которые продолжают трудиться. Перерасчет пенсий работающих пенсионеров зависит от размера зарплаты. Чем выше официальный доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии. При этом размер прибавки ограничивается коэффициентами.

В 2019 году пенсионный коэффициент равнялся 87,24 руб., а максимальная прибавка — 261,72 руб. В текущем году коэффициент составляет 93 руб., а максимальная прибавка — 279 руб. Повышение пенсий в августе является традиционным. Дополнительных заявлений писать не нужно, ПФР проведет корректировку выплат автоматически.

Накопительные пенсии проиндексируют

В августе также будут увеличены накопительные пенсии и отчисления по программе софинансирования. В Центробанке заявили, что полученная доходность от пенсионных накоплений граждан позволяет проиндексировать пенсии на 9,13%, что в три раза больше инфляции. В целом повышение накопительных пенсий коснется 80 тысяч человек. Перерасчет выплат также предусмотрен для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые добровольно отчисляют собственные деньги на пенсионные накопления и получают их равными долями как прибавку к пенсии. Повышение для таких граждан составит 7,99%.

Цены на газ вырастут

С 1 августа цена на газ изменится, говорится в приказе «Об утверждении оптовых цен на газ» Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами и предназначенный для последующей реализации населению, с 1 августа, в соответствии с приложением к настоящему приказу, вырастут.

В среднем цена на топливо для населения вырастет на 3%.

Первоначально планировалось повысить оптовые цены на газ еще с 1 июля. Однако ФАС предложила заморозить индексацию из-за пандемии. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.

Истечет продленный из-за коронавируса срок подачи декларации о доходах



1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу президента он был продлен. Согласно закону «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального — обязаны подавать декларации о своих доходах.

Дальневосточный гектар можно будет получить в Бурятии и Забайкалье

«Полярный гектар»: россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

Согласно закону «О дальневосточном гектаре», с 1 августа 2020 года россияне смогут оформлять в пользование земельные участки размером в один гектар на территории Республики Бурятия и Забайкальского края на безвозмездной основе. Получить гектар также смогут участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся на постоянное место жительства в РФ.

Землю можно оформить бесплатно на сайте «НаДальнийВосток. РФ». Получить участок разрешается под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. До включения Бурятии и Забайкальского края в программе принимали участие Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.

Международное авиасообщение возобновят

С 1 августа в России возобновят международные пассажирские перелеты, приостановленные из-за пандемии с 27 марта. На первом этапе улететь можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, переговоры о взаимном возобновлении полетов ведутся еще с несколькими десятками государств.

Пополнить анонимно электронный кошелек будет нельзя

С 3 августа, согласно Федеральному закону от 02.08.2019 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платежной системе” и Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (БанкеРоссии)”», физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Студенты-иностранцы смогут работать без специального разрешения

С 5 августа иностранные студенты смогут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

Согласно Федеральному закону от 06.02.2020 № 16-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”», в перечень иностранных работников, которые могут осуществлять трудовую деятельность в РФ без получения разрешения на работу и при отсутствии у работодателя разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, включены иностранные граждане, обучающиеся в РФ по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего профессионального образования (при работе в свободное от учебы время).

Сокращенным сотрудникам станет проще получить выплаты

С 13 августа Федеральным законом от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации» вводится норма, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Согласно изменениям, организацию нельзя ликвидировать до того, как она рассчитается с сотрудниками. При этом работодатель может ускорить процесс выплат.

Если сотрудник не трудоустроится, то сможет обратиться за выплатой не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца поиска работы и третьего месяца со дня увольнения, если служба занятости решит продлить выплату.

На перечисление средств у работодателя будет 15 календарных дней после того, как сотрудник обратился с требованием. Если работник трудоустроится до конца месяца, организация должна будет выплатить средний заработок за дни, когда он искал новую работу.

По решению службы занятости при условии, что сотрудник встал на учет как безработный в первые две недели после увольнения и не был трудоустроен, пособие может быть назначено и за третий месяц. Ранее срок выплаты не был обозначен в Трудовом кодексе, но с 13 августа формулировка ст. 178 ТК меняется. В ней появляются точные сроки расчета:

за выплатами при увольнении сотрудник должен обратиться к бывшему работодателю в течение 15 рабочих дней после окончания месяца, за который положено пособие (за второй и третий месяц);

работодатель обязан рассчитаться с сотрудником в течение 15 календарных дней со дня его обращения;

чтобы получить пособие за третий месяц, на учет в службу занятости сотрудник должен встать в течение 14 рабочих дней после увольнения.

При опоздании с обращением в назначении пособия могут отказать. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.

Согласно постановлению правительства РФ от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», 15 августа истекает срок, в течение которого предприниматели и социально ориентированные НКО могут направить заявление в налоговый орган о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии для предприятий и организаций составит 15 тыс. руб. плюс по 6,5 тыс. на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, размер субсидии составит 15 тыс. руб.

С 24 августа страховщики будут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений.

Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Минимальная базовая ставка полиса упадет с 2 746 до 2 471 рубля, а максимальная ставка повысится с 4 942 до 5 436 рублей. Для компаний тарифный коридор расширяется на 20%, а для автомобилей такси — на 30%.

Согласно Федеральному закону от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”», базовая ставка будет устанавливаться для каждого автовладельца индивидуально. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит неаккуратно и нарушает правила дорожного движения.

Вести бизнес можно будет в Арктике

С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм и т. д.

В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, для этого она приравнивается к особой экономической зоне. Федеральными законами от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации”» предусмотрены различные меры господдержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Так, законом предусматриваются льготы по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Автомобиль или год жизни: сколько россияне отдают за машины

31 августа заканчивается период увеличенного срока, дававшегося для изменения регистрационных данных или регистрации ТС их владельцами. Весной в связи с распространением коронавирусной инфекции срок, который отводится на регистрацию автомобиля, увеличили до 90 суток.

Изменение коснулось как автомобилей, регистрируемых в ГИБДД, так и тракторов и самоходных машин, регистрируемых в Гостехнадзоре.

В период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. владельцы транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции или органах Гостехнадзора в течение 90 суток после приобретения.

Согласно постановлению правительства РФ от 26.04.2020 № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу управления самоходными машинами», также истекает срок, в течение которого предусматривалось продление на 6 месяцев срока действия:

истекших регистрационных знаков «Транзит»;

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);



свидетельства о прохождении технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами Гостехнадзора.