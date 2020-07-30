30.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Суд заставил немедленно купить лекарства на 48 млн рублей 5-месячной Софии минздрав Новосибирской области

22:17 30.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Бюджет должен обеспечить малышку лекарственным препаратом «Спинраза» («Нусинерсен») в необходимых объёме и дозировке для лечения спинальной мышечной атрофии.

Суд заставил немедленно купить лекарства на 48 млн рублей 5 месячной Софии минздрав Новосибирской области
Новосибирский минздрав должен купить 5-месячной малышке лекарство от СМА

Центральный районный суд Новосибирска в четверг, 30 июля, обязал региональное министерство здравоохранения обеспечить лекарственным препаратом «Спинраза» 5-месячную девочку с диагнозом «спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа». Первый год лечения стоит 48 млн рублей, последующие — по 24 млн рублей.

За защитой прав маленькой Софии в суд обратился ее отец Владимир Дарбинян, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщили в пресс-службе суда, исковые требования в интересах ребенка удовлетворены. Суд обязал минздрав Новосибирской области обеспечить ребенка лекарственным препаратом «Спинраза» («Нусинерсен») в необходимых объеме и дозировке в соответствии с медицинскими показаниями. Исполнить предписание минздрав обязан немедленно.

Лекарство «Спинраза» («Нусинерсен») производит британская фармацевтическая компания «Биоген Айдек Лимитед». Как пояснила мама Софии Анастасия Дарбинян, сейчас в мире есть два лекарства от спинальной мышечной атрофии. Одно из них — «Спинраза» — зарегистрировано на территории России. Стоит этот препарат очень дорого: в первый год лечения нужно 48 млн рублей, в каждый последующий — по 24 млн. Таких денег у семьи нет.

Второе лекарство от СМА — «Золгенсма». Оно зарегистрировано пока только в США, Израиле, Германии и Франции. Это самое дорогое лекарство в мире, оно стоит более 2 млн долларов. Пациентам нужна только одна инъекция.

Симптомы тяжелого генетического заболевания у Софии проявились, когда ей было всего полтора месяца. Когда родители узнали диагноз, то открыли сбор средств на препарат «Золгенсма».

Это заболевание проявляет себя поражением нервной системы и постепенной атрофией всех мышц. Ещё совсем недавно детям с таким диагнозом ставили статус «нуждающийся в паллиативной помощи» и отправляли их умирать домой. С появлением таких препаратов у них есть шанс на выздоровление.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Суд не дал девочке умереть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПраво на ответ: Минтруд рассказывает, что на самом деле происходит в пансионате им. Калинина в Бердске в отделении №4 - там, где свинарник 9
22:25 30-07-2020
Право на ответ: Минтруд рассказывает, что на самом деле происходит в пансионате им. Калинина в Бердске в отделении №4 - там, где свинарник
БердскБольше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска 2
22:24 30-07-2020
Больше месяца не отвечает главврач Дробинская на запрос об ужасах пульмонологии в ЦГБ Бердска
БердскРасследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска 2
22:19 30-07-2020
Расследовать строительство свалки как экологическое преступление хотят поручить СКР жители Бердска
Суд заставил немедленно купить лекарства на 48 млн рублей 5-месячной Софии минздрав Новосибирской области
22:17 30-07-2020
Суд заставил немедленно купить лекарства на 48 млн рублей 5-месячной Софии минздрав Новосибирской области
БердскКомплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области 3
22:16 30-07-2020
Комплексную проверку отделении №4 пансионата им. Калинина в Бердске пообещало Минтруда Новосибирской области
БердскЕщё один стобалльник по ЕГЭ в Бердске: Валерия Горохова получила 100 баллов по химии
22:16 30-07-2020
Ещё один стобалльник по ЕГЭ в Бердске: Валерия Горохова получила 100 баллов по химии
БердскНовые ходы: Убивать ул. Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет 2
22:15 30-07-2020
Новые ходы: Убивать ул. Химзаводскую будут до 2024 года жители Бердска. А потом и ремонт по БКД подоспеет
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 427
22:13 30-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области
БердскБолее 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование 4
22:12 30-07-2020
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 7
22:12 30-07-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей