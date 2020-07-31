31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

У нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска

21:40 31.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
54 9

И. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы. Чиновник не ответил, кто и сколько заборов установил у бердских дорог. На половину вопросов мэрия не дала ответ.

У нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска
Дорожное ограждение на ул. Комсомольской в Бердске проржавело, как и на других улицах города

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 28 июля ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о дорожном ограждении по всему городу, которое в народе называют «могильными оградками». Бердчанам не нравится дизайн заборов вдоль дорог, кроме того, ограда ржавеет, чем явное не украшает городские улицы. Впрочем, по словам Захарова, главное, чтобы забор выполнял свою защитную функцию, а ржавчина при этом значения не имеет.

В итоге Владимир Захаров вместо ответов на конкретные 12 вопросов редакции написал эссе о замечательной программе «Развитие дорожной сети Бердска», упомянув, что наказать за ржавую ограду подрядчика не удалось — судебные приставы не нашли его по указанному адресу.

Редакция:

На какую сумму в рублях установлены ограждения вдоль автомобильных городских дорог за весь период установки таких конструкций: на ул. Ленина, ул. Красная Сибирь, ул. Первомайской, ул. Лунной, ул. Космической и т.д. Интересуют все улицы и весь период.

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:
По какой программе и в каком году стали устанавливать в Бердске данные металлические ограждения вдаль дорог?

Владимир Захаров:
Установка пешеходных ограждений в городе Бердске производится в соответствии с федеральной программой «Безопасные и качественные дороги», в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» и государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения НСО».

Редакция:
Установка такого вида ограждений – это 1. требование федеральной программы; или 2. региональной. Или 3. местного уровня – Бердска; или 4. выбор подрядчика?

Владимир Захаров:
Выполнение работ, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Бердска и их оснащение в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений, производится в соответствии пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации «По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» от 20.02.2015 №Пр 287.

Целью установки ограждений является обеспечение требований по безопасности дорожного движения и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий.

Редакция:
В каком документе прописаны требования к качеству и виду таких ограждений?

Владимир Захаров:
На территории муниципального образования города Бердска установка/ремонт дорожных и пешеходных ограждений (далее ограждений) выполняется в течении 30 лет. Данные работы производятся в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на период установки ограждений. Фактически выполненные работы проходят проверки контрольно-ревизионного управления, контрольно-счетной палаты, инспекции дорожного движения.

Редакция:

Кто является производителем данных ограждений?

Владимир Захаров:
Вся информация о проводимых (исполненных) муниципальных контрактах, заказчиках, исполнителях работ, поставщиках, типах примененного ограждения и его поверхностного покрытия находится в свободном доступе на официальном сайте Госзакупок.

Редакция:
Сколько километров данных ограждений (метров) установлено вдоль всех дорог в Бердске?

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:
Ранее чиновники в лице вице-мэра В. Н. Захарова сообщали, что на ул. Красная Сибирь подрядчик некачественно сделал работу. УЖКХ подали в суд на подрядчика и его выиграли. Подрядчик банкрот. Найти его пока не удается. Найден ли подрядчик? Что для его поиска сделала и что делается на 16 июля 2020 года?

Владимир Захаров:
На сегодняшний день в отделе судебных приставов г. Бердска на исполнении находится исполнительное производство в отношении подрядчика, выполнявшего работы по ул. Красная Сибирь. Судебными приставами производства имеется акт, где установлено, что подрядчик по юридическому адресу не значится.

Редакция:
Если подрядчик не будет найден – за чей счет будут переустановлены некачественные ограждения? Сколько лет гарантии дает подрядчик на качество оград после их установки?

Владимир Захаров:
Заказчиками устанавливаются гарантийные сроки в соответствии с действующими регламентами. По окончании срока действия гарантийного срока, ремонт ограждений выполняется в рамках содержания муниципального имущества. При выявлении дефектов в течении срока действия гарантийного срока, к исполнителю работ предъявляются претензии, при неисполнении претензий заказчик обращается в судебные органы.

Редакция:
На каких улицах в 2020, 2021 годах планируется установка аналогичных ограждений?

Владимир Захаров:
В перспективе планируются работы по установке ограждений на ул. Купца Горохова, ул. Черемушная, ул. Боровая. Общее количество установленных ограждений составляет порядка 4 км.

Редакция:
Кто будет красить ржавые ограды вдоль дорог на ул. Космической, Герцена, Ленина и других?

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:
На каких улицах ограждения вдоль дорог не имеют специального покрытия от ржавчины – просим перечислить все названия улиц в Бердске.

Владимир Захаров: Ответа нет.

Последний контракт на установку дорожного ограждения в Бердске, судя по сайту госзакупок, был заключен 6 ноября 2019 года с ООО «Бердскстройпроект» на сумму 1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был в течение 20 дней установить дорожное и перильное пешеходное ограждение на ул. Таёжной и на перекрестке улиц Новосибирской и Пирогова в Новом поселке. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 4 года.

Предыдущий аукцион на аналогичные работы бердская власть объявляла в сентябре 2019 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.
— У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, — отметил замглавы по строительству и городскому хозяйству в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
2
6
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравится дорожное ограждение в Бердске?

Аноним, 29 июля 2020 14:54
Убрали бы этот ПОЗОР,Бердчане ведь,земляки,чтож уподоблятся дешевым "пильщикам"...
Вода, 29 июля 2020 15:34
На данном участке дороги на ул. Комсомольская, что на фото, ещё и асфальт весь провалился. Люди просто уже не могут повернуть с ул. Горького на ул. Комсомольскую.
Аноним, 29 июля 2020 17:23
коррупция доедает остатки....... Что это значит "Но его не могут найти даже судебные приставы". А с кем тогда и КТО связывался с насчет этого шедевра могильной архитектуры? Если компетентные органы начнут проверять они должны проверить телефонные звонки (по распечатке) и тогда станет ясно, что НЕ ОДИН раз, а постоянно шли звонки подрядчику, ну а потом он...... пропал. Так Кто звонил? Куда деньги переводили? Но самое главное кто их нашел и кто с ними договаривался?.
1@.mail.ru, 30 июля 2020 12:17
точно. там одни ямы. этот участок ужас !!
Банкир, 29 июля 2020 16:15
Подумаешь, бином Ньютона :)
Хе, почему бы не помочь хорошим людям, в данном случае - редакции Курьера.
От нашего столика - с наилучшим пожеланием :)
Контора, о которой идёт речь (подрядчик, установивший ржавый ныне, металлолом) с большой долей вероятности :):) называется ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОЙТЕХСНАБ", имеет кемеровский ИНН 4205254130 и новосибирский КПП 540101001. Зарегистрирована по адресу г. Новосибирск, ул. Красина, д. 43, ОФИС 315, а владеет этой шарашкой с некоторых пор, некто Ульдин Денис Валерьевич
(г. Юрга)
Что характерно - данная шарашка в 2016 и 2017 году отчитывалась нулевым балансом, а начиная с 2018 года имеет задолженность по уплате налогов 299 292.52 ₽.
Аноним, 29 июля 2020 17:25
А кто тогда из наших чиновников их притащил и кто проверял этих проходимцев. Пахнет откатом.
Банкир, 29 июля 2020 18:21
Наоборот вопрос стоит: кто притащил к нам таких чиновников?
Это есть суть главное.
Аноним, 29 июля 2020 16:16
Миллиарды народных средств были распилены на этих оградках.
Банкир, 29 июля 2020 16:22
Едем дальше.
В 2017 году шарашка заключила договор с бердскими коммунальщиками:
Заказчик: УЖКХ, МКУ
Комплекс мероприятий по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках ул. Красная Сибирь
Место исполнения
Российская Федерация, Новосибирская обл, Бердск г, ул. Красная Сибирь (первая очередь): - Участок 1: Ремонт пешеходных тротуаров, устройство технических средств организации дорожного движения от ул. Ленина до ул. Маяковского, перекресток ул. Ленина - ул. Красная Сибирь – ул. Комсомольская, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Маяковского. - Участок 2: Ремонт пешеходных тротуаров, устройство технических средств организации дорожного движения от ул. Павлова до ул. Рогачева, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Павлова, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Рогачева.
Закупка на основании плана-графика от 11.02.17 № 2017035130028490010000080001
Начальная цена 17 530 550.00 ₽, итоговая - 13 060 259.75.
Аукционная документация имеется, сайт Госзакупок - не проблема.

Эта же контора устанавливала камеры слежения за дорожной обстановкой.
Заказчик УЖКХ, МКУ
Поставщик ПКФ "Стройтехснаб", ООО
Дата заключения 29.03.17
Цена 6 680 000
ул. Красная Сибирь (вторая очередь): Участок № 1: Поставка и монтаж прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Прибор Тип 1) от ул. Павлова до ул. Рогачева; Участок № 2: Поставка и монтаж прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Прибор Тип 2) и активных муляжей прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Муляжи Прибора Тип 2) от перекрестка ул. Ленина – ул. Комсомольская - ул. Красная Сибирь до ул. Маяковского.

Но там что-то пошло не так, исполнение контракта прекращено было.
Аноним, 31 июля 2020 01:05
А кто тогда был директором заказчика МКУ УЖКХ? Правильно, Захаров В.Н.
Банкир, 29 июля 2020 16:27
Терпения, земляки, осталось немного :)

Насчёт банкротства Захаров лукавит - банкротных исков в отношении шарашкиной конторы нет.
А взыскивали с неё, лишь, 20 тысяч рублей да устранение недостатоков. Не верите? :)
Дело №А45-20315/2019
Обязать общество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческая фирма «Стройтехснаб» (ОГРН 112420501938 в течение 30
дней с момента вступления решения в законную силу в рамках гарантийных
обязательств по муниципальному контракту №Ф.2017.157843 от 12.05.2017
за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов и
недостатков в выполненных работах, а именно:
1. Поверхностную коррозию металла опор дорожных знаков (остановка
Школа № 3 г. Бердска);
2. Коррозию металла Г-образной опоры навесного знака (остановка
Школа №3 г. Бердска);
3. Поверхностную коррозию металла дорожного ограждения (участок
ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского)
4. Раскрытие шва (зазор) между тротуарным бордюром БР-100.20.08 и
асфальтобетонным покрытием тротуарной дорожки (остановка Школа №3 г.
Бердска);
5. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла опоры
дорожного знака (участок ул. Кр.Сибирь от ул. К.Маркса до ул. Ленина);
6. Повреждение элементов удерживающих дорожное ограждение
(несущая стойка), коррозия металла элемента удерживающее дорожное
ограждение (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского);
7. Отслоение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия
металла дорожного ограждения (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского
до ул. Маяковского), (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Рогачева до ул.
Березовая);
8. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла Г-образной
опоры навесного знака (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул.
Маяковского), (перекресток ул. Кр.Сибирь ул. Рогачева);
9. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла опоры
дорожного знака (перекресток Кр.Сибирь ул. Мира);
10. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла Г-образной
опоры навесного знака (перекресток Кр.Сибирь ул. Павлова);
11. Поверхностное питтинговая и язвенная коррозия металла
дорожного ограждения (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Рогачева до ул.
Березовая);
8 А45-20315/2019
12. Сплошную коррозия металла опор дорожных знаков (перекресток
ул. Кр.Сибирь ул. Рогачева), (перекресток Кр.Сибирь ул. Павлова);
13. Повреждение элементов удерживающих дорожное ограждение
(несущая стойка) коррозия металла элемента удерживающее дорожное
ограждение (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского).
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «Стройтехснаб» (ОГРН
112420501938 в пользу муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска (ОГРН
1075445002412) стоимость затрат на проведение экспертизы в размере
20 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере
6 000 руб.
AlexAm, 30 июля 2020 11:39
Внимательнее читайте что сами написали! Написано "Обязать ... за счёт собственных средств выполнить работы ...". А 20 тыс это оплатить экспертизу которая выявила все эти недостатки.
Банкир, 30 июля 2020 12:26
Ещё внимательнее читайте - это написал судья Арбитражного суда, а не я :)
Ссылка на Дело приведена, можете проверить, как оно там, в оригинале.
Банкир, 29 июля 2020 16:31
Ну, а поскольку, шарашка доходов не декларировала уже три года, то товарищам Совбанову и Захарову останется принять на городской баланс это ржавеющий металлолом и начинать копить деньги на краску.
Впрочем, им это уже совсем не интересно.
Хитрован поимел Бердск, Захаров и Совбанов поимели ... хм, ладно, проехали, вы же, СМИ, тут надо обоснованно беседовать :)
Все в шоколаде.
Спасибо за внимание, обращайтесь, если што...
Аноним, 29 июля 2020 16:53
Спасибо,слов много но все "по делу"...Успеть бы пожить в стране где не одно вранье да "бабки",где в лучших местах снова пионерлагеря детские(да базы отдыха для тех кто постарше),только о чем я,поезд уже ушел...
Аноним, 29 июля 2020 17:27
да этож чистый криминал и в финале наши должны под конвоем прямо в тюрьму.
Банкир, 29 июля 2020 17:33
Знаешь, дорогой аноним, чтобы пожить в такой стране, надо, вначале, это заслужить. Построить такую страну. И защищать тобой построенное.
А не ждать, незнамо чего. Волшебник не прилетит в голубом вертолёте, а и если прилетит, то эскимо у него будет по цене платиновых слитков. Бесплатное кино тебе тоже не понравится.
Банкир, 29 июля 2020 16:32
Да, ребята, предлагаю услуги по проверке контрагентов, как для муниципалевых нужд, так и в частном порядке.
Это будет дешевле, чем потом красить заборы :)
Банкир, 29 июля 2020 16:45
Последний штришок, так сказать...
Вконтакте у господина Ульдина, на его странице содержатся все ответы на ваши вопросы, дорогая редакция.
Не стоит задавать их господину Захарову, не надо. Смысла в этом никакого.
1906, 29 июля 2020 16:55
Когда еще устанавливали эти оградки,на Курьере возник вопрос кто их красить будет? Ведь уход за оградками дорогой. Представитель бердской мэрии ответил,что эти оградки не требуют покраски (наверное считают бердчан совсем глупыми).Ремонт ул.Маяковского в 2017 году по программе безопасные дороги-проезжую часть сделали хорошо,а на тротуары от Нахимова до Свердлова денег не хватило.В результате в мокрое время по старым раздолбанным тротуарам ходить невозможно,пешеходы вынуждены пользоваться проезжей частью,а там не все водители сознательные, не все сбрасывают скорость.Просто мучение для пешеходов.Куда тротуарные деньги делись?Наверняка они были предусмотрены программой БД. Сейчас сплошные секреты-замалчивание местоположения свалки,кто будет красить оградки тоже секрет.Эта "секретная" бердская власть уже раздражает.Хочется этой бердской секретной власти выразить недоверие. Но надо отдать должное, траву косят хорошо и вовремя,дороги поливают летом и чистят зимой почти после каждого снегопада.Бердск стал чище.Улицы хорошо освещены.
А вот с программами по благоустройству,на которые выделены деньги, что-то не так,буксуют программы.
Банкир, 29 июля 2020 17:30
Сообщаю, что вопросов о том, кто будет красить - изначально не возникало. Ибо, сразу было всё понятно - красить будет бердский бюджет. То есть - мы с вами.
Ольга, 29 июля 2020 18:32
Раньше в СССР в совхозах строились коровники,свинарники и всегда их строили приезжие или с Кавказа или из Молдавии и никогда не строили местные строители. Разгадка проста--приезжие
"откатывали" председателю совхоза оговоренную сумму наличными после завершения стройки и уезжали к себе. Местных
председатель боялся --разболтают по-пьянке. Сейчас с заборами похожая ситуация.
Банкир, 29 июля 2020 19:03
Немного не так.
Нет, лопатами машут, по прежнему, приезжие из зарубежья. Но, в целом, схема выглядит следующим образом:
1. Имеется крупный муниципальный контракт.
2. Составляется задание, подогнанное условиями под определённое юридическое лицо.
3. Находится шарашкина контора с подставным директором, учредителем, которая уже участвовала недавно в реализации подобной схемы.
4. Подставному зиц-председателю сообщается, что его доля в выигранном контракте будет столько-то. Он соглашается.
5. После чего на аукционе шарашка выставляет самую низкую цену и побеждает.
6. Своих рабочих у шарашки нет, директор едет на Хилокский рынок и договаривается с местным решалой о выделении бригады условных тоджикоф на пару недель.
7. Тоджики очень быстро наляпывают абы как, зиц-председатель докладывает о выполнении.
8. Комиссия в составе нужных и хороших всеми уважаемых людей подписывает акт приёмки выполненных работ.
9. Деньги перечисляются шарашке, все получают свою долю, тоджики возвращаются на Хилок.
10. Шарашка бросается на растерзание налоговой и приставов, но это не страшно, ибо из активов у шарашки только уставной капитал в 10 тысяч, стол и стул в арендованном офисе.
Аноним, 29 июля 2020 19:17
Подтверждаю, пришлось как то отправленными на уборку от организации(была такая практика), доделывать коровники, пристраивать к ним тамбура, ну и конечно не обошлось без отката управляющему. Получили хорошие деньги по тем временам, представляю, сколько получили южане за коробку...
Аноним, 29 июля 2020 18:36
НВР:
Дорожное ограждение в Бердске - полный отстой!
И это не удивительно. Просто у нашего города нет настоящего хозяина, а есть - городские заправители.
Аноним, 30 июля 2020 11:23
Установка могильных оградок - это федеральная программа. При чём тут Бердск?
a.danilov, 30 июля 2020 11:33
федеральные стоЯт на трассе и выглядят иначе(Захаров подтвердит).
Банкир, 29 июля 2020 19:04
Некрасов, не хочешь об этой схемке прокурору написать, а? :):)
Алена Романцова, 30 июля 2020 09:40
Доброго дня. Напишите, пожалуйста, нам в редакцию ваш номер телефона на почту - bkurer@mail.ru. Мы бы очень хотели с вами связаться.
Аноним, 29 июля 2020 19:18
Захаров как всегда дурак включает
Аноним, 29 июля 2020 19:56
Да, кстати, а где наш городской прокурор? Готовиться закрыть очередной сайт?
Аноним, 29 июля 2020 20:09
Захарова держит почетный, ума там особо то и нет, но других качеств в избытке. Так что вы уж юродивого особо не грузите вопросами,не того полета птица.
Аноним, 29 июля 2020 22:37
Бывал много раз в Москве и сейчас живу в Питере. Почему-то там не ставят эти заборчики даже на многополосных улицах. И ничего, небо не упало на землю. А в Бердске, где трафик не такой уж и большой (вот если честно) -- поставили это позорище. Снесите их к чёртовой матери.
Аноним, 30 июля 2020 09:22
Как Поросёнок Пётр отметил выше, ну нет у нас в отличии от Москвы, других объектов для распила, только заборы и парк
Аноним, 30 июля 2020 11:25
А вы с Кремлём сравнивать не пробовали? Или одну из десятков госдач господина Путина? Давайте, так ещё интересней получится. Там небо с землёй вообще перевернутся.
Поросёнок Пётр, 29 июля 2020 23:09
Считаю эти ограждения каким-то несусветным идиотизмом, существующем только ради освоения бюджетных средств.
тетка, 30 июля 2020 08:37
Все просим, снесите это позорище.
Это я., 30 июля 2020 09:07
Ехала по Горькова, уже красят оградки с самого ранья.
Это я., 30 июля 2020 09:26
Конечно, было бы красивее живой изгородью, как в Ак. городке, но уже наши заборчики красят с самого ранья на Горького. Кстати, Ак. городок тоже весь в таких заборчиках. Всё аккуратнее, чем неогорожена дорога.
Быдло, 30 июля 2020 10:00
Сделать нормальные переходы и это позорище в виде заборов не понадобится вовсе. Почему-то на той же березовой есть переход и на перекрестке и на остановке. Люди все идут по нему и проблем нет.
А уродливые ограды лишь портят вид и тратят баснословные деньги
evro, 30 июля 2020 09:56
Меня больше не внешний вид волнует этого забора,а то,что в пустотах профиля прячут наркоту. Ни раз уже видела, как закладки от туда вытаскивают и ищут их там. Это,конечно уже другая проблема,скажете вы, но она существует и связана с этим уродливым забором тоже.
Аноним, 30 июля 2020 12:33
Так тоже сэкономили, есть пластиковые заглушки, но это лишние деньги...
Гость, 30 июля 2020 10:35
У каждого преступления есть имя, фамилия, домашний адрес! Как это "не могут найти"? Они без паспортов что-ли работали с городом?
Или старая тема: "да ты пойми - нас здесь большинство!", "никто вам ничего и не обещал!" - ???
Аноним, 30 июля 2020 12:37
Вы с законами плохо знакомы, есть лазейки, которыми и пользуются
Дачник, 30 июля 2020 12:52
В материале написано,что ищут организацию по юридическому адресу,ибо оградки ставить выиграла тендер организация,а не её учредитель.Таков закон.
сергей, 30 июля 2020 10:52
только вот почему в Новосибирске такое ограждение делают с оцинкованным покрытием металла... а у нас решили с экономить и ляпать- красить этой серой краской которая даже не для металла против ржавчины ..кому то было это выгодно и куда то же отписаны были денежные средства
Это я., 30 июля 2020 10:59
Закладки и без заборчиков найдут где прятать. Раньше в подъездах в цветах, в счетчиках прятали. Тоже их поснимать? Не выход. Выход - увидел наркомана, по шее ему и задержать до приезда полиции.
Аноним, 30 июля 2020 12:16
НВР:
Отвратительно!!!
Аноним, 30 июля 2020 12:46
Ограждение- просто кошмар!!!! Лучше дороги бы сделалиНВР:
Владимир, 30 июля 2020 13:24
Ограждения на перекрёстках дорог г. Бердске- правильное решение. Пешеходы соблюдают ПДД,и дисциплинирует как-то водителей, и для глаз приятно.А про покраску ограждений-призыв оплачиваемый ,и покрасят.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Цифры из пальца": Дегтярев ответил на расследование Навального о недвижимости
22:12 31-07-2020
При нападении на торговый центр пострадали 11 человек от распыленного газа
21:54 31-07-2020
При нападении на торговый центр пострадали 11 человек от распыленного газа
Банки отказывают в кредитах даже зарплатным клиентам: 2/3 заявок отклонили
21:43 31-07-2020
Банки отказывают в кредитах даже зарплатным клиентам: 2/3 заявок отклонили
БердскУ нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска 54
21:40 31-07-2020
У нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска
Лидером по росту числа летних веранд в пандемию в России стал Новосибирск
21:32 31-07-2020
Лидером по росту числа летних веранд в пандемию в России стал Новосибирск
БердскХочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор 1
21:18 31-07-2020
Хочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор
Бердск10 партий зарегистрировали списки на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Смотрите, кто прошел 1
21:16 31-07-2020
10 партий зарегистрировали списки на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Смотрите, кто прошел
БердскМы не боимся COVID-19: большинство пассажиров и водителей утром 31 июля были без масок, резюмирует мэрия Бердска 1
21:12 31-07-2020
Мы не боимся COVID-19: большинство пассажиров и водителей утром 31 июля были без масок, резюмирует мэрия Бердска
Зарезал священника в мужском монастыре в келье и забрал 1,1 млн рублей Александр Авдеев
21:08 31-07-2020
Зарезал священника в мужском монастыре в келье и забрал 1,1 млн рублей Александр Авдеев
Прорыв каскада самодельных дамб унес 20 жизней. Уголовное дело ушло в суд в Красноярском крае
21:04 31-07-2020
Прорыв каскада самодельных дамб унес 20 жизней. Уголовное дело ушло в суд в Красноярском крае