У нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска

И. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы. Чиновник не ответил, кто и сколько заборов установил у бердских дорог. На половину вопросов мэрия не дала ответ.

Дорожное ограждение на ул. Комсомольской в Бердске проржавело, как и на других улицах города

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 28 июля ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о дорожном ограждении по всему городу, которое в народе называют «могильными оградками». Бердчанам не нравится дизайн заборов вдоль дорог, кроме того, ограда ржавеет, чем явное не украшает городские улицы. Впрочем, по словам Захарова, главное, чтобы забор выполнял свою защитную функцию, а ржавчина при этом значения не имеет.

В итоге Владимир Захаров вместо ответов на конкретные 12 вопросов редакции написал эссе о замечательной программе «Развитие дорожной сети Бердска», упомянув, что наказать за ржавую ограду подрядчика не удалось — судебные приставы не нашли его по указанному адресу.

Редакция:



На какую сумму в рублях установлены ограждения вдоль автомобильных городских дорог за весь период установки таких конструкций: на ул. Ленина, ул. Красная Сибирь, ул. Первомайской, ул. Лунной, ул. Космической и т.д. Интересуют все улицы и весь период.

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:

По какой программе и в каком году стали устанавливать в Бердске данные металлические ограждения вдаль дорог?

Владимир Захаров:

Установка пешеходных ограждений в городе Бердске производится в соответствии с федеральной программой «Безопасные и качественные дороги», в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» и государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения НСО».

Редакция:

Установка такого вида ограждений – это 1. требование федеральной программы; или 2. региональной. Или 3. местного уровня – Бердска; или 4. выбор подрядчика?

Владимир Захаров:

Выполнение работ, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Бердска и их оснащение в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений, производится в соответствии пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации «По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» от 20.02.2015 №Пр 287.

Целью установки ограждений является обеспечение требований по безопасности дорожного движения и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий.

Редакция:

В каком документе прописаны требования к качеству и виду таких ограждений?

Владимир Захаров:

На территории муниципального образования города Бердска установка/ремонт дорожных и пешеходных ограждений (далее ограждений) выполняется в течении 30 лет. Данные работы производятся в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на период установки ограждений. Фактически выполненные работы проходят проверки контрольно-ревизионного управления, контрольно-счетной палаты, инспекции дорожного движения.

Редакция:



Кто является производителем данных ограждений?

Владимир Захаров:

Вся информация о проводимых (исполненных) муниципальных контрактах, заказчиках, исполнителях работ, поставщиках, типах примененного ограждения и его поверхностного покрытия находится в свободном доступе на официальном сайте Госзакупок.

Редакция:

Сколько километров данных ограждений (метров) установлено вдоль всех дорог в Бердске?

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:

Ранее чиновники в лице вице-мэра В. Н. Захарова сообщали, что на ул. Красная Сибирь подрядчик некачественно сделал работу. УЖКХ подали в суд на подрядчика и его выиграли. Подрядчик банкрот. Найти его пока не удается. Найден ли подрядчик? Что для его поиска сделала и что делается на 16 июля 2020 года?

Владимир Захаров:

На сегодняшний день в отделе судебных приставов г. Бердска на исполнении находится исполнительное производство в отношении подрядчика, выполнявшего работы по ул. Красная Сибирь. Судебными приставами производства имеется акт, где установлено, что подрядчик по юридическому адресу не значится.

Редакция:

Если подрядчик не будет найден – за чей счет будут переустановлены некачественные ограждения? Сколько лет гарантии дает подрядчик на качество оград после их установки?

Владимир Захаров:

Заказчиками устанавливаются гарантийные сроки в соответствии с действующими регламентами. По окончании срока действия гарантийного срока, ремонт ограждений выполняется в рамках содержания муниципального имущества. При выявлении дефектов в течении срока действия гарантийного срока, к исполнителю работ предъявляются претензии, при неисполнении претензий заказчик обращается в судебные органы.

Редакция:

На каких улицах в 2020, 2021 годах планируется установка аналогичных ограждений?

Владимир Захаров:

В перспективе планируются работы по установке ограждений на ул. Купца Горохова, ул. Черемушная, ул. Боровая. Общее количество установленных ограждений составляет порядка 4 км.

Редакция:

Кто будет красить ржавые ограды вдоль дорог на ул. Космической, Герцена, Ленина и других?

Владимир Захаров: Ответа нет.

Редакция:

На каких улицах ограждения вдоль дорог не имеют специального покрытия от ржавчины – просим перечислить все названия улиц в Бердске.

Владимир Захаров: Ответа нет.

Последний контракт на установку дорожного ограждения в Бердске, судя по сайту госзакупок, был заключен 6 ноября 2019 года с ООО «Бердскстройпроект» на сумму 1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был в течение 20 дней установить дорожное и перильное пешеходное ограждение на ул. Таёжной и на перекрестке улиц Новосибирской и Пирогова в Новом поселке. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 4 года.

Предыдущий аукцион на аналогичные работы бердская власть объявляла в сентябре 2019 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.

— У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, — отметил замглавы по строительству и городскому хозяйству в интервью «Курьер. Среда. Бердск».