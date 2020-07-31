У нас красивее, чем в Новосибирске: Кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 28 июля ответил на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» о дорожном ограждении по всему городу, которое в народе называют «могильными оградками». Бердчанам не нравится дизайн заборов вдоль дорог, кроме того, ограда ржавеет, чем явное не украшает городские улицы. Впрочем, по словам Захарова, главное, чтобы забор выполнял свою защитную функцию, а ржавчина при этом значения не имеет.
В итоге Владимир Захаров вместо ответов на конкретные 12 вопросов редакции написал эссе о замечательной программе «Развитие дорожной сети Бердска», упомянув, что наказать за ржавую ограду подрядчика не удалось — судебные приставы не нашли его по указанному адресу.
Редакция:
Владимир Захаров: Ответа нет.
Редакция:
По какой программе и в каком году стали устанавливать в Бердске данные металлические ограждения вдаль дорог?
Владимир Захаров:
Установка пешеходных ограждений в городе Бердске производится в соответствии с федеральной программой «Безопасные и качественные дороги», в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» и государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения НСО».
Редакция:
Установка такого вида ограждений – это 1. требование федеральной программы; или 2. региональной. Или 3. местного уровня – Бердска; или 4. выбор подрядчика?
Владимир Захаров:
Выполнение работ, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Бердска и их оснащение в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений, производится в соответствии пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации «По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» от 20.02.2015 №Пр 287.
Целью установки ограждений является обеспечение требований по безопасности дорожного движения и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий.
Редакция:
В каком документе прописаны требования к качеству и виду таких ограждений?
Владимир Захаров:
На территории муниципального образования города Бердска установка/ремонт дорожных и пешеходных ограждений (далее ограждений) выполняется в течении 30 лет. Данные работы производятся в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на период установки ограждений. Фактически выполненные работы проходят проверки контрольно-ревизионного управления, контрольно-счетной палаты, инспекции дорожного движения.
Редакция:
Владимир Захаров:
Вся информация о проводимых (исполненных) муниципальных контрактах, заказчиках, исполнителях работ, поставщиках, типах примененного ограждения и его поверхностного покрытия находится в свободном доступе на официальном сайте Госзакупок.
Редакция:
Сколько километров данных ограждений (метров) установлено вдоль всех дорог в Бердске?
Владимир Захаров: Ответа нет.
Редакция:
Ранее чиновники в лице вице-мэра В. Н. Захарова сообщали, что на ул. Красная Сибирь подрядчик некачественно сделал работу. УЖКХ подали в суд на подрядчика и его выиграли. Подрядчик банкрот. Найти его пока не удается. Найден ли подрядчик? Что для его поиска сделала и что делается на 16 июля 2020 года?
Владимир Захаров:
На сегодняшний день в отделе судебных приставов г. Бердска на исполнении находится исполнительное производство в отношении подрядчика, выполнявшего работы по ул. Красная Сибирь. Судебными приставами производства имеется акт, где установлено, что подрядчик по юридическому адресу не значится.
Редакция:
Если подрядчик не будет найден – за чей счет будут переустановлены некачественные ограждения? Сколько лет гарантии дает подрядчик на качество оград после их установки?
Владимир Захаров:
Заказчиками устанавливаются гарантийные сроки в соответствии с действующими регламентами. По окончании срока действия гарантийного срока, ремонт ограждений выполняется в рамках содержания муниципального имущества. При выявлении дефектов в течении срока действия гарантийного срока, к исполнителю работ предъявляются претензии, при неисполнении претензий заказчик обращается в судебные органы.
Редакция:
На каких улицах в 2020, 2021 годах планируется установка аналогичных ограждений?
Владимир Захаров:
В перспективе планируются работы по установке ограждений на ул. Купца Горохова, ул. Черемушная, ул. Боровая. Общее количество установленных ограждений составляет порядка 4 км.
Редакция:
Кто будет красить ржавые ограды вдоль дорог на ул. Космической, Герцена, Ленина и других?
Владимир Захаров: Ответа нет.
Редакция:
На каких улицах ограждения вдоль дорог не имеют специального покрытия от ржавчины – просим перечислить все названия улиц в Бердске.
Владимир Захаров: Ответа нет.
Последний контракт на установку дорожного ограждения в Бердске, судя по сайту госзакупок, был заключен 6 ноября 2019 года с ООО «Бердскстройпроект» на сумму 1 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был в течение 20 дней установить дорожное и перильное пешеходное ограждение на ул. Таёжной и на перекрестке улиц Новосибирской и Пирогова в Новом поселке. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 4 года.
Предыдущий аукцион на аналогичные работы бердская власть объявляла в сентябре 2019 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Владимир Захаров полагает, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».
Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.
— У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, — отметил замглавы по строительству и городскому хозяйству в интервью «Курьер. Среда. Бердск».
Хе, почему бы не помочь хорошим людям, в данном случае - редакции Курьера.
От нашего столика - с наилучшим пожеланием :)
Контора, о которой идёт речь (подрядчик, установивший ржавый ныне, металлолом) с большой долей вероятности :):) называется ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОЙТЕХСНАБ", имеет кемеровский ИНН 4205254130 и новосибирский КПП 540101001. Зарегистрирована по адресу г. Новосибирск, ул. Красина, д. 43, ОФИС 315, а владеет этой шарашкой с некоторых пор, некто Ульдин Денис Валерьевич
(г. Юрга)
Что характерно - данная шарашка в 2016 и 2017 году отчитывалась нулевым балансом, а начиная с 2018 года имеет задолженность по уплате налогов 299 292.52 ₽.
Это есть суть главное.
В 2017 году шарашка заключила договор с бердскими коммунальщиками:
Заказчик: УЖКХ, МКУ
Комплекс мероприятий по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках ул. Красная Сибирь
Место исполнения
Российская Федерация, Новосибирская обл, Бердск г, ул. Красная Сибирь (первая очередь): - Участок 1: Ремонт пешеходных тротуаров, устройство технических средств организации дорожного движения от ул. Ленина до ул. Маяковского, перекресток ул. Ленина - ул. Красная Сибирь – ул. Комсомольская, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Маяковского. - Участок 2: Ремонт пешеходных тротуаров, устройство технических средств организации дорожного движения от ул. Павлова до ул. Рогачева, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Павлова, перекресток ул. Красная Сибирь – ул. Рогачева.
Закупка на основании плана-графика от 11.02.17 № 2017035130028490010000080001
Начальная цена 17 530 550.00 ₽, итоговая - 13 060 259.75.
Аукционная документация имеется, сайт Госзакупок - не проблема.
Эта же контора устанавливала камеры слежения за дорожной обстановкой.
Заказчик УЖКХ, МКУ
Поставщик ПКФ "Стройтехснаб", ООО
Дата заключения 29.03.17
Цена 6 680 000
ул. Красная Сибирь (вторая очередь): Участок № 1: Поставка и монтаж прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Прибор Тип 1) от ул. Павлова до ул. Рогачева; Участок № 2: Поставка и монтаж прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Прибор Тип 2) и активных муляжей прибора фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (Муляжи Прибора Тип 2) от перекрестка ул. Ленина – ул. Комсомольская - ул. Красная Сибирь до ул. Маяковского.
Но там что-то пошло не так, исполнение контракта прекращено было.
Насчёт банкротства Захаров лукавит - банкротных исков в отношении шарашкиной конторы нет.
А взыскивали с неё, лишь, 20 тысяч рублей да устранение недостатоков. Не верите? :)
Дело №А45-20315/2019
Обязать общество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческая фирма «Стройтехснаб» (ОГРН 112420501938 в течение 30
дней с момента вступления решения в законную силу в рамках гарантийных
обязательств по муниципальному контракту №Ф.2017.157843 от 12.05.2017
за счёт собственных средств выполнить работы по устранению дефектов и
недостатков в выполненных работах, а именно:
1. Поверхностную коррозию металла опор дорожных знаков (остановка
Школа № 3 г. Бердска);
2. Коррозию металла Г-образной опоры навесного знака (остановка
Школа №3 г. Бердска);
3. Поверхностную коррозию металла дорожного ограждения (участок
ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского)
4. Раскрытие шва (зазор) между тротуарным бордюром БР-100.20.08 и
асфальтобетонным покрытием тротуарной дорожки (остановка Школа №3 г.
Бердска);
5. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла опоры
дорожного знака (участок ул. Кр.Сибирь от ул. К.Маркса до ул. Ленина);
6. Повреждение элементов удерживающих дорожное ограждение
(несущая стойка), коррозия металла элемента удерживающее дорожное
ограждение (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского);
7. Отслоение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия
металла дорожного ограждения (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского
до ул. Маяковского), (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Рогачева до ул.
Березовая);
8. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла Г-образной
опоры навесного знака (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул.
Маяковского), (перекресток ул. Кр.Сибирь ул. Рогачева);
9. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла опоры
дорожного знака (перекресток Кр.Сибирь ул. Мира);
10. Отслоение лакокрасочного покрытия, коррозия металла Г-образной
опоры навесного знака (перекресток Кр.Сибирь ул. Павлова);
11. Поверхностное питтинговая и язвенная коррозия металла
дорожного ограждения (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Рогачева до ул.
Березовая);
8 А45-20315/2019
12. Сплошную коррозия металла опор дорожных знаков (перекресток
ул. Кр.Сибирь ул. Рогачева), (перекресток Кр.Сибирь ул. Павлова);
13. Повреждение элементов удерживающих дорожное ограждение
(несущая стойка) коррозия металла элемента удерживающее дорожное
ограждение (участок ул. Кр.Сибирь от ул. Островского до ул. Маяковского).
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма «Стройтехснаб» (ОГРН
112420501938 в пользу муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска (ОГРН
1075445002412) стоимость затрат на проведение экспертизы в размере
20 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере
6 000 руб.
Ссылка на Дело приведена, можете проверить, как оно там, в оригинале.
Впрочем, им это уже совсем не интересно.
Хитрован поимел Бердск, Захаров и Совбанов поимели ... хм, ладно, проехали, вы же, СМИ, тут надо обоснованно беседовать :)
Все в шоколаде.
Спасибо за внимание, обращайтесь, если што...
А не ждать, незнамо чего. Волшебник не прилетит в голубом вертолёте, а и если прилетит, то эскимо у него будет по цене платиновых слитков. Бесплатное кино тебе тоже не понравится.
Это будет дешевле, чем потом красить заборы :)
Вконтакте у господина Ульдина, на его странице содержатся все ответы на ваши вопросы, дорогая редакция.
Не стоит задавать их господину Захарову, не надо. Смысла в этом никакого.
А вот с программами по благоустройству,на которые выделены деньги, что-то не так,буксуют программы.
"откатывали" председателю совхоза оговоренную сумму наличными после завершения стройки и уезжали к себе. Местных
председатель боялся --разболтают по-пьянке. Сейчас с заборами похожая ситуация.
Нет, лопатами машут, по прежнему, приезжие из зарубежья. Но, в целом, схема выглядит следующим образом:
1. Имеется крупный муниципальный контракт.
2. Составляется задание, подогнанное условиями под определённое юридическое лицо.
3. Находится шарашкина контора с подставным директором, учредителем, которая уже участвовала недавно в реализации подобной схемы.
4. Подставному зиц-председателю сообщается, что его доля в выигранном контракте будет столько-то. Он соглашается.
5. После чего на аукционе шарашка выставляет самую низкую цену и побеждает.
6. Своих рабочих у шарашки нет, директор едет на Хилокский рынок и договаривается с местным решалой о выделении бригады условных тоджикоф на пару недель.
7. Тоджики очень быстро наляпывают абы как, зиц-председатель докладывает о выполнении.
8. Комиссия в составе нужных и хороших всеми уважаемых людей подписывает акт приёмки выполненных работ.
9. Деньги перечисляются шарашке, все получают свою долю, тоджики возвращаются на Хилок.
10. Шарашка бросается на растерзание налоговой и приставов, но это не страшно, ибо из активов у шарашки только уставной капитал в 10 тысяч, стол и стул в арендованном офисе.
Дорожное ограждение в Бердске - полный отстой!
И это не удивительно. Просто у нашего города нет настоящего хозяина, а есть - городские заправители.
А уродливые ограды лишь портят вид и тратят баснословные деньги
Или старая тема: "да ты пойми - нас здесь большинство!", "никто вам ничего и не обещал!" - ???
Отвратительно!!!