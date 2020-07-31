В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мама:
Каждый день в городе плюсом заболевшие. Приближается начало учебного года. О каких общих школьных линейка может идти речь? Толпа детей, толпа родителей… Никакой безопасности. Может, уже включить свои головы, в которые руководители образования едят, в место того, чтоб думать. Сделать просто классные часы по классам. И родителей не пускать в школы. Для чего эти показушные никому не нужные линейки. Сколько ещё впереди их будет… Давайте позаботится о здоровье и безопасности наших детей!!!!
Может, вместо линеек сделать классные часы 1 сентября. Пора думать, а не только есть головой
11:19 31.07.2020
Сколько ещё впереди их будет… Давайте позаботится о здоровье и безопасности наших детей!!!!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мама:
Спасибо за ваш голос
От редакции
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Может, вместо линеек сделать классные часы 1 сентября. Пора думать, а не только есть головой
11:19 31-07-2020