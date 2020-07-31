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Хочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор

21:18 31.07.2020 Фото: iskitimeparhia.ru
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Изучать: священная история Ветхого и Нового Завета; история Церкви; богослужение (Литургика);
церковнославянский язык; церковное искусство.

Хочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор
Новосибирская православная духовная семинария начинает набор на богословские курсы

С 27 июля по 31 августа Новосибирская православная духовная семинария начинает набор на православные общедоступные богословские курсы для всех желающих узнать о православной вере, получить основные богословские знания и навыки церковной жизни.
Преподаваемые дисциплины:

— Священная история Ветхого и Нового Завета;

-История Церкви;

-Богослужение (Литургика);

-Церковнославянский язык;

-Церковное искусство

Занятия проводятся в вечернее время три дня в неделю по адресам:

Обь, Военный городок, 127 (Семинария)

Новосибирск, ул. Советская, 91 (Воскресная школа Вознесенского собора)

По окончании курсов, в случае успешной сдачи экзаменов, выдается свидетельство о начальном богословском образовании

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Контакты:

8 913 727-16-67

8 913 465-75-19

8 383 295-21-89

8 913 770-85-17

⇒npds@yandex.ru

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова

Источник: iskitimeparhia.ru

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От редакции

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Аноним, 31 июля 2020 21:36
Почём нынче опиум для народа?
Не, не так, лучше в духе заголовков БКС.
Народа почём опиум для нынче?

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