Хочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор

С 27 июля по 31 августа Новосибирская православная духовная семинария начинает набор на православные общедоступные богословские курсы для всех желающих узнать о православной вере, получить основные богословские знания и навыки церковной жизни.
Преподаваемые дисциплины:
— Священная история Ветхого и Нового Завета;
-История Церкви;
-Богослужение (Литургика);
-Церковнославянский язык;
-Церковное искусство
Занятия проводятся в вечернее время три дня в неделю по адресам:
Обь, Военный городок, 127 (Семинария)
Новосибирск, ул. Советская, 91 (Воскресная школа Вознесенского собора)
По окончании курсов, в случае успешной сдачи экзаменов, выдается свидетельство о начальном богословском образовании
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Контакты:
8 913 727-16-67
8 913 465-75-19
8 383 295-21-89
8 913 770-85-17
⇒npds@yandex.ru
Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова
Источник: iskitimeparhia.ru
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