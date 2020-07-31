Хочешь получить богословское образование в семинарии? Идет набор

Новосибирская православная духовная семинария начинает набор на богословские курсы

С 27 июля по 31 августа Новосибирская православная духовная семинария начинает набор на православные общедоступные богословские курсы для всех желающих узнать о православной вере, получить основные богословские знания и навыки церковной жизни.

Преподаваемые дисциплины:

— Священная история Ветхого и Нового Завета;

-История Церкви;

-Богослужение (Литургика);

-Церковнославянский язык;

-Церковное искусство

Занятия проводятся в вечернее время три дня в неделю по адресам:

Обь, Военный городок, 127 (Семинария)

Новосибирск, ул. Советская, 91 (Воскресная школа Вознесенского собора)

По окончании курсов, в случае успешной сдачи экзаменов, выдается свидетельство о начальном богословском образовании

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Контакты:

8 913 727-16-67

8 913 465-75-19

8 383 295-21-89

8 913 770-85-17

⇒npds@yandex.ru

Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова

Источник: iskitimeparhia.ru