Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили в Бердске

Проверочные мероприятия состоялись сегодня, 31 июля, утром благодаря начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства города Надежде Нятиной, представителей БАТП и отдела МВД по Бердску.
— В ходе проверки большинство пассажиров и водителей были без масок на лице, но при этом только у двух пассажиров при себе не было масок, — констатирует пресс-центр горадминистрации по итогам проведённой проверки.
При этом чиновники поясняют, что о безопасности пассажиров без масок побеспокоился сам водитель автобуса. Он выдал им недостающие средства защиты.
По просьбе проверяющих пассажиры надевали маски и с пониманием отнеслись к известным ограничительным мерам.
— Возмущений не было. По итогам проверки был составлен один административный протокол на пассажира.
Чиновники напоминают всем бердчанам, что в городе и дальше будут проходить подобные проверки.
— Режим повышенной готовности продлен до 31 августа. Носите маски, — обращается они к пассажирам и водителям общественного транспорта.
Источник: svidetel24.info