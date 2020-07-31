Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили в Бердске
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили в Бердске

8:58:007/31/2020
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Проверочные мероприятия состоялись сегодня, 31 июля, утром благодаря начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства города Надежде Нятиной, представителей БАТП и отдела МВД по Бердску.


— В ходе проверки большинство пассажиров и водителей были без масок на лице, но при этом только у двух пассажиров при себе не было масок, — констатирует пресс-центр горадминистрации по итогам проведённой проверки.


При этом чиновники поясняют, что о безопасности пассажиров без масок побеспокоился сам водитель автобуса. Он выдал им недостающие средства защиты.

По просьбе проверяющих пассажиры надевали маски и с пониманием отнеслись к известным  ограничительным мерам.


— Возмущений не было. По итогам проверки был составлен один административный протокол на пассажира.

Чиновники напоминают всем бердчанам, что в городе и дальше будут проходить подобные проверки.


— Режим повышенной готовности продлен до 31 августа. Носите маски, — обращается они к пассажирам и водителям общественного транспорта.



Источник: svidetel24.info

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