Подробности смерти семьи на турбазе Алтая: Погибли краевой чиновник, его дети и супруга

Когда туристам нужно было выезжать, они не выходили из номера, соседи почувствовали специфический запах. Дверь вскрыли и обнаружили 4 трупа, в том числе девочки 12 лет и мальчика 16 лет. Следов насильственной смерти нет, возможно отравление.

Семья из четырех человек обнаружена мертвой на турбазе

Семья из Барнаула из четырех человек, в том числе двое детей – мальчик 16 лет и девочка 12 лет – 26 июля приехала отдыхать на турбазу возле озера Ая. По данным СМИ, речь идет о туристической базе «Глобус», позиционирующей себя как «лучшее место для семейного отдыха».

Трупы всех четверых обнаружили сегодня, 31 июля, когда подошло время выселения. Дверь пришлось отпирать администраторам базы – она была закрыта изнутри, и на стук никто не реагировал. Явных следов криминала не обнаружено, возможно, люди погибли от отравления. Отмечается, что другие отдыхающие несколько дней замечали неприятный запах от комнаты.

По факту обнаружения тел четырех человек возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю. Следователи устанавливают причину смерти погибших.

По данным СМИ, погиб 51-летний начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременский, его супруга и дети.