31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Подробности смерти семьи на турбазе Алтая: Погибли краевой чиновник, его дети и супруга

22:26 31.07.2020 Фото: gorno-altaisk.info
4

Когда туристам нужно было выезжать, они не выходили из номера, соседи почувствовали специфический запах. Дверь вскрыли и обнаружили 4 трупа, в том числе девочки 12 лет и мальчика 16 лет. Следов насильственной смерти нет, возможно отравление.

Подробности смерти семьи на турбазе Алтая: Погибли краевой чиновник, его дети и супруга
Семья из четырех человек обнаружена мертвой на турбазе

Семья из Барнаула из четырех человек, в том числе двое детей – мальчик 16 лет и девочка 12 лет – 26 июля приехала отдыхать на турбазу возле озера Ая. По данным СМИ, речь идет о туристической базе «Глобус», позиционирующей себя как «лучшее место для семейного отдыха».

Трупы всех четверых обнаружили сегодня, 31 июля, когда подошло время выселения. Дверь пришлось отпирать администраторам базы – она была закрыта изнутри, и на стук никто не реагировал. Явных следов криминала не обнаружено, возможно, люди погибли от отравления. Отмечается, что другие отдыхающие несколько дней замечали неприятный запах от комнаты.

По факту обнаружения тел четырех человек возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю. Следователи устанавливают причину смерти погибших.

По данным СМИ, погиб 51-летний начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременский, его супруга и дети.

Мнение читателей
1
2
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите отдыхать на Алтае?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 10
00:52 01-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года 1
00:51 01-08-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
00:49 01-08-2020
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
00:32 01-08-2020
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
00:27 01-08-2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
00:21 01-08-2020
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
БердскCOVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская 7
23:24 31-07-2020
COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская
БердскСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020 16
23:17 31-07-2020
Спецвыпуск
Бердск«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать? 2
23:15 31-07-2020
«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?
БердскСвязала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске 2
23:12 31-07-2020
Связала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске