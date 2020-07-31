31.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин признал экстремизмом отчуждение территории России. И подписал закон

22:47 31.07.2020 Фото: Кремлин.ру
2 1

После голосования 1 июля соответствующие поправки внесли в Конституцию. Экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности страны, но и отчуждение части ее территории.

Путин признал экстремизмом отчуждение территории России. И подписал закон
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий экстремизмом

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту, экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности страны, но и отчуждение части ее территории.

22 июля Госдума в ходе пленарного заседания приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении.

Инициатива подготовлена депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в рамках реализации принятых поправок к Конституции.

«В Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет», — отмечал ранее Крашенинников.

При этом призывы против территориальной целостности будут наказываться штрафами вплоть до 300 тысяч рублей. Если они прозвучали впервые, то лицо привлекут к административной ответственности: штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч. За повторными нарушениями последуют штрафы до 400 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет.

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильный закон?

Аноним, 31 июля 2020 23:21
путина в отставку !
Поросёнок Пётр, 31 июля 2020 23:32
Это всё бессмысленный информационный шум и до этих, так называемых п"оправок" нельзя было в сепаратизм, но, можно в демаркацию, что без особого шума и делалось.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 10
00:52 01-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года 1
00:51 01-08-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
00:49 01-08-2020
Гороскоп от Павла Глобы на первый день месяца 1 августа 2020 года
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
00:32 01-08-2020
Что принимать и как помочь себе в дни сильных магнитных бурь в августе 2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
00:27 01-08-2020
Сильные заговоры в начале месяца 1 августа 2020 года на удачу, деньги и успех
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
00:21 01-08-2020
Все фазы луны в августе 2020 года: Как воспользоваться благоприятным полнолунием 3 августа
БердскCOVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская 7
23:24 31-07-2020
COVID-19 косит медиков: 38 сотрудников заражены коронавирусом в ЦГБ Бердска на 31 июля, заявила главврач Дробинская
БердскСпецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020 16
23:17 31-07-2020
Спецвыпуск
Бердск«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать? 2
23:15 31-07-2020
«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?
БердскСвязала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске 2
23:12 31-07-2020
Связала простыни и хотела спуститься с 8 этажа через окно старушка в Бердске