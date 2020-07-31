Путин признал экстремизмом отчуждение территории России. И подписал закон

После голосования 1 июля соответствующие поправки внесли в Конституцию. Экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности страны, но и отчуждение части ее территории.

Путин подписал закон о признании отчуждения территорий экстремизмом

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту, экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности страны, но и отчуждение части ее территории.

22 июля Госдума в ходе пленарного заседания приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении.

Инициатива подготовлена депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в рамках реализации принятых поправок к Конституции.

«В Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет», — отмечал ранее Крашенинников.

При этом призывы против территориальной целостности будут наказываться штрафами вплоть до 300 тысяч рублей. Если они прозвучали впервые, то лицо привлекут к административной ответственности: штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч. За повторными нарушениями последуют штрафы до 400 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет.

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.