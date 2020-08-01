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Носить маски заставят студентов в учебном году 2020, заявил министр Фальков

12:10 01.08.2020 Фото: pexels.com
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Исключение могут сделать для тех, у кого есть антитела к коронавирусу, но тогда нужно будет предоставить справку, подтверждающую это.

Носить маски заставят студентов в учебном году 2020, заявил министр Фальков
Студентов обяжут носить маски в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова опубликованы на сайте министерства.

Масками студентов должен будет обеспечить сам вуз. Еще одно требование — установка приборов для дезинфекции воздуха в помещениях университетов и обязательное измерение температуры слушателей лекций.

Студентов, которые прибыли из других стран, заставят сидеть на карантине в течение двух недель, а также предоставить справку об отсутствии коронавируса. Причем тест нужно сдать на 10-12 день после прибытия в Россию. Такое же правило касается тех, кто приезжает на учебу из регионов страны, где установлена «красная зона».

Ранее стало известно, что большинство вузов смогут принять студентов уже 1 сентября. Остальные готовы открыться 14 сентября. Вузам дали разрешение сместить дату начала занятий максимум на две месяца.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел онлайн-совещание с ректорами российских вузов по вопросу подготовки образовательных организаций к новому учебному году в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). В ходе встречи Министр озвучил несколько важных нововведений для университетов на предстоящий учебный год.

Другим важным требованиям к организации учебного процесса станет обязательное измерение температуры в вузе.

«К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», – подчеркнул Министр.

Кроме того, в университетских аудиториях появятся специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.

В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.

«Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», – сказал Валерий Фальков.

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