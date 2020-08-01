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Молитва Серафиму Саровскому о работе 1 августа 2020 года

10:32 01.08.2020 Фото: omolitvah
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Молитва Серафиму Саровскому о работе обязательно будет услышана святым, и поддержка будет получена. Главное – произносить слова, адресованные святому, с открытым сердцем и чистыми помыслами.

Молитва Серафиму Саровскому о работе 1 августа 2020 года
Чтобы получить отклик святого, его поддержку и ожидаемый результат, читать молитву о работе, обращенную к Серафиму Саровскому, нужно искренне от всего сердца

Молитва Серафиму Саровскому о работе

В своей земной жизни и после ее окончания старец Серафим Саровский был проповедником христианства и помощником молящихся в решении их жизненных проблем. Одна из них – поиск хорошей работы с достойным заработком. Молитва Серафиму Саровскому о работе обязательно будет услышана святым, и поддержка будет получена. Главное – произносить слова, адресованные святому, с открытым сердцем и чистыми помыслами.

Молитва Серафиму Саровскому о  работе обязательно принесет ожидаемый результат, если читать ее неспешно, проникаясь в значение каждого слова.

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в работе

Слова молитвы, обращенные к святому, дают помощь и поддержку в разных ситуациях. Если возникают проблемы при поиске работы и в других случаях, когда нужно покровительство Высших сил, можно читать молитву Серафиму Саровскому о помощи, в том числе — и в работе.

О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Правила чтения молитвы
Чтобы получить отклик святого, его поддержку и ожидаемый результат, читать молитву о работе, обращенную к Серафиму Саровскому, нужно искренне от всего сердца. При этом надо избавиться от всех дурных мыслей, сосредоточившись на словах молитвы.

Источник: omolitvah.ru

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