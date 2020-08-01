Как воруют велосипеды в Бердске и Новосибирске? На видео попала кража дорогого Cannondale

Худощавый юноша в капюшоне поднялся на этаж, взял велосипед, стоявший возле квартиры, спустился на лифте и беспрепятственно скрылся на украденном транспорте. Полиция объявила розыск.

Самый простой велосипед марки Cannondale стоит около 30 тыс. рублей. Цена «навороченных» моделей доходит до 300 тыс.

Полиция Новосибирска 1 августа объявила в розыск преступника.

Отделом полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается неустановленный мужчина, который в период времени с 16.48 до 22.17 25.07.2020 года с площадки из подъезда на 11 этаже дома 39 на улице Романова путем свободного доступа похитил велосипед марки CANNONDALE с рамой бело-черного цвета, с надписью на раме. Отличительной чертой данного велосипеда является передняя вилка с одним пером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемого: на вид 18-22 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Был одет: темно синяя ветровка с капюшоном, темное спортивное трико, темные кроссовки, на спине рюкзак черного цвета с белыми пятнами.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-21-65, 8-913-372-59-06.

По данным из открытых источников, самый простой велосипед марки Cannondale стоит около 30 тыс. рублей. Цена «навороченных» моделей доходит до 300 тыс.