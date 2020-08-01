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Сгорел диван в коридоре огромного общежития на ул. Попова в Бердске

12:51 01.08.2020 Фото: ОНД по Бердску
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Предмет мебели загораживал пути эвакуационного выхода. Поджигателя найдут и оштрафуют.

Сгорел диван в коридоре огромного общежития на ул. Попова в Бердске
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в четверг вечером

Отдел надзорной деятельности по Бердску сообщил, что 30 июля в 19 часов 15 минут произошло возгорание остаточных частей мебели (дивана), расположенных в общем коридоре в правом крыле на 3-м этаже здания многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 35.

Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны жильцами дома. Данные предметы находились на путях эвакуации возле пожарного выхода.

-Обращаем внимание граждан, что согласно п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, лестничных площадках запрещается размещение различных материалов, изделий, производственных отходов, мусора. В случае возникновения чрезвычайной ситуации данное нарушение может привести к трагическим последствиям, — предупредили в ОНД.

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сгорел диван в коридоре огромного общежития на ул. Попова в Бердске

Сгорел диван в коридоре огромного общежития на ул. Попова в Бердске

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