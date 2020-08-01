Три землетрясения подряд «ударили» по Алтаю

Подземные толчки ощутили три района. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5.5 балла по шкале MSK-64.

Еще два землетрясения произошло в Республике Алтай

Вчера вечером, 31 июля, в 20:51 часов местного времени в Онгудайском районе Республики Алтай произошло очередное землетрясение магнитудой 4,4. Подземный толчок произошел практически там же, где и накануне, 30 июля, на границе Онгудайского и Улаганского районов.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, координаты эпицентра: 50.55 градуса северной широты и 87.41 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5.5 балла по шкале MSK-64.

Сегодня, 1 августа, в 7:54 местного времени небольшое землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано в Кош-Агачском районе. Координаты эпицентра: 50.01 градуса северной широты и 87.87 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.2 балла по шкале MSK-64.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Нередко землетрясения на Алтае доходят до Бердска.