Как изменятся доходы и расходы россиян после 1 августа 2020

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла

Ряд нововведений, которые будут вступать в силу в течение месяца:

Во-первых, вырастет цена за бытовой газ. Тарифы для населения повысятся на 3%.

Во-вторых, произойдет индексация пенсий работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Для этого не нужно обращаться с заявлением в ПФР. Пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

В-третьих, люди не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. То есть, просто пополнить анонимный кошелек через терминал уже не получится — для этого нужно будет использовать банковский счет.

В-четвертых, с 13 августа сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, проработавшие более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

В-пятых, с 24 августа вступит в силу закон, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает ПДД.