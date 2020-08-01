Жуткое ДТП: влетела под продуктовый MAN Toyota Carina с кемеровскими номерами на Чуйском тракте. Вероятно, есть жертвы

Легковушка почти полностью ушла под кабину грузовика. На трассе стоит огромная пробка. МЧС пытается вытащить седан из-под большегруза.

«Тойота» всмятку. У нее снесен весь перед. На месте работают человек 20 пожарных, спасателей и полицейских

Страшная авария произошла днем 1 августа на Чуйском тракте в Алтайском крае. Очевидцами стали жители Бердска, которые прислали «Курьер. Среда. Бердск» фото с места ДТП и рассказали о произошедшем.

«Тойота Карина» с номерами 142 региона влетела под грузовик MAN, перевозящий продукты. Вероятно, легковой автомобиль пошел на обгон и не рассчитал дистанцию.

— «Тойота» всмятку. У нее снесен весь перед. На месте работают человек 20 пожарных, спасателей и полицейских. Все перекрыто. Стоит огромная пробка со стороны Горного Алтая. Вряд ли водитель выжил при таком ударе. Но пока достают «Тойоту», — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

По их словам, жуткая авария произошла километрах в 5 от Барнаула. Большегруз ехал в сторону столицы Алтайского края. Седан — со стороны Бийска.

Разбилась Toyota Carina с госномером У 921 АН региона 142.