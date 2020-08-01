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Мощный взрыв на АЗС попал на видео. 6 пострадавших увезли в ожоговый центр

17:23 01.08.2020 Фото: u23.ru
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После хлопка случился пожар — огонь было видно на много километров. Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с газом одним из водителей в момент заправки в Краснодарском крае.

Мощный взрыв на АЗС попал на видео. 6 пострадавших увезли в ожоговый центр
Взрыв прогремел на АЗС в краснодарском крае

В Динском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, в результате которого пострадало шесть человек. Об этом сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, вечером 31 июля 2020 года в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом, расположенный в станице Васюринской. В результате хлопка пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Одни пострадавший находится в реанимации.

Двое самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, повреждению подверглись сам резервуар и находящиеся неподалёку транспортные средства.

Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами. Причиной выхода сжиженного углеводородного газа с последующим образованием газовоздушной смеси послужило разрушение патрубка с редуктором подачи в результате натяжения напорного шланга подачи газового топлива не отсоединенного от отъезжающего автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа во главе со следователем и следователем-криминалистом. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинские экспертизы.

Вечером 31 июля поступил сигнал о сильном запахе газа на автогазозаправочной станции в станице Васюринской на 26 км автодороги Краснодар – Кропоткин в Динском районе. Выяснилось, что горит заправочная станция и два автомобиля на общей площади 100 квадратных метров. В 20.35 пожар был потушен.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с газом одним из водителей в момент заправки.

Установлено, что заправка принадлежит индивидуальному предпринимателю.

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