Сильные обряды на богатство и удачу в Ильин день 2 августа 2020 года

Обратившись к помощи святого 2 августа, можно получить исполнение желаний. Также в этот день можно провести обряды, которые помогут привлечь удачу и поправить свое материальное положение.

В Ильин день принято создавать амулеты, заряженные на удачу

Ильин день богат на традиции, приметы и старинные обряды. Зная особенности и обычаи этого праздника, вы сможете заметно изменить свою жизнь, а также привлечь богатство и удачу.

Праздник посвящен пророку Илье, которого наши предки считали чудотворцем, тем самым веря в его волю карать и миловать. Считалось, что он может молитвами вызвать грозу и предсказать несчастье, наслать проклятье и обрушить благополучие. Обратившись к помощи святого 2 августа, можно получить исполнение желаний. Также в этот день можно провести обряды, которые помогут привлечь удачу и поправить свое материальное положение.

1. Для привлечения денег и богатства 2 августа соберите дождевую или родниковую воду, наберите горсть песка и принесите все домой. Воду вылейте в небольшую кастрюлю, всыпьте туда горсть песка и произнесите: «По капле богатство собираю, сундуки набиваю. Как вода с песком сольется, так и удача ко мне вернется». После обряда воду выливают в ямку возле дома, а на дно ямки кладут монетку, чтобы деньги в доме водились.

2. Можно привлечь денежную удачу и другим способом. Для этого возьмите горсть зерен (лучше всего маковых) и разбросайте их по углам квартиры, проговаривая следующие слова: «Илья-пророк, щедрая душа. Прими зерна эти в дар, и путь каждое зернышко порождает монетку, а монетка — бумажную денежку. В доме моем достаток, а тебе, Илья, благодарность. Аминь».

3. В день праздника возьмите несколько бумажных купюр и ровно столько же монет. Прочтите заговор: «Мои деньги, моя гордость. О чужом тебя, Илья, не прошу, свое лишь призываю. Взгляни, как монетки блестят, послушай, как купюры шуршат. Освети дорогу в дом мой богатству, деньгам и удаче. Твою помощь вовек не забуду». После этого деньги нужно положить на видное место и оставить их на три часа. В комнату и сами не заходите, и других не пускайте. Как три часа пройдут, денежки нужно убрать в кошелек в отдельный кармашек и не расходовать в течение года. Их задача — лежать в кошельке и притягивать денежную удачу.

4. В Ильин день принято создавать амулеты, заряженные на удачу. Такой вещицей может послужить любой предмет, который постоянно будет присутствовать рядом с вами, — булавка, заколка, браслет, цепочка, кольцо. Поместите будущий амулет по центру ладони и скажите: «У нас с тобой одна кровь. Мы единое». Не сводите глаз с украшения. Заговор произносят 4-7 раз, после чего нужно крепко сжать кулак. Обряд завершается окуриванием амулета. Возьмите зажженную свечу или ароматическую палочку и подержите талисман над ней. Важно, чтобы дым окутал украшение.

5. В праздник возьмите пятак из кошелька и со всей силы бросьте его на пол, приговаривая: «Илья-щедрый, расщедрись, достатком одарись. Вот тебе пятак неразменный, путь он народит мне деньги да удачу. Нищету и проблемы забирай, процветание и богатство привлекай». Поднимите заговоренный пятак с пола и уберите его в укромное место, а под него положите любую купюру с числом 10. Такой магнит будет привлекать к вам деньги и удачу в течение года, а на следующий год можно заговорить пятак повторно, наделив его еще большей силой.

Источник: dailyhoro