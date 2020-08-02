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Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске

18:24 02.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Скончались на месте 18-летний и 23-летний новосибирцы. Обстоятельства смертельной аварии выясняет полиция.

Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
Легковой автомобиль — всмятку

В Ленинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

2 августа около 01.30 водитель 1997 года рождения на автомобиле Honda следовал по улице Станционная со стороны улицы 2-я Станционная в направлении площади Энергетиков и у дома 59. При неустановленных обстоятельствах, совершила столкновение с автомобилем Man, под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2002 года рождения и водитель 1997 года рождения автомобиля Honda получили травмы не совместимые с жизнью.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске

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