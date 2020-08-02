Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?

В День ВДВ в столице Сибири выключили фонтаны. В Бердске тоже массово празднуют.

Хотя бы раз в год 2 августа бердские десантники встречаются

В Новосибирске в День ВДВ, 2 августа, главными героями праздника оказался заблокирован Димитровский мост, сообщают в сцсетях.

Несколько автомобилей остановились на Димитровском мосту. Из них вышли люди в беретах, тельняшках и с флагами, чтобы поздравить друг друга. Празднество спровоцировало мощный затор, а также полностью блокировало движение по трем полосам Димитровского моста. Чуть позже десантники все же сели в свои авто и двинулись в сторону центра города. Но скорость потока была медленной и пробка никуда не делась.

Власти Новосибирска приняли решение отключить фонтаны в День ВДВ. В Бердске фонтаны в этом году и не включали. Над Бердском пролетел вертолет с флагом войск в знак уважения и 90-летия ВДВ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».