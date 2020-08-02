02.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?

18:13 02.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 4

В День ВДВ в столице Сибири выключили фонтаны. В Бердске тоже массово празднуют.

Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?
Хотя бы раз в год 2 августа бердские десантники встречаются

В Новосибирске в День ВДВ, 2 августа, главными героями праздника оказался заблокирован Димитровский мост, сообщают в сцсетях.

Несколько автомобилей остановились на Димитровском мосту. Из них вышли люди в беретах, тельняшках и с флагами, чтобы поздравить друг друга. Празднество спровоцировало мощный затор, а также полностью блокировало движение по трем полосам Димитровского моста. Чуть позже десантники все же сели в свои авто и двинулись в сторону центра города. Но скорость потока была медленной и пробка никуда не делась.

Власти Новосибирска приняли решение отключить фонтаны в День ВДВ. В Бердске фонтаны в этом году и не включали. Над Бердском пролетел вертолет с флагом войск в знак уважения и 90-летия ВДВ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
2
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сегодня им можно?

Аноним, 02 августа 2020 14:36
НВР:
Нет
Аноним, 02 августа 2020 14:39
Скоро день авиации ,что то никто в фонтаны не лезет и движение не перекрывает не по профилю .Вот если бы гаишники на день ГАИ дороги перекрывали было бы понятно ))
Аноним, 02 августа 2020 19:41
Закон один для всех.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАдвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
18:35 02-08-2020
Адвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
18:24 02-08-2020
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно? 3
18:13 02-08-2020
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ 1
18:02 02-08-2020
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ
Бердск«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет? 4
17:43 02-08-2020
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОтключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список 3
17:29 02-08-2020
Отключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
17:17 02-08-2020
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
БердскНа свалке "затишье перед бурей" у кладбища Бердска? На 1 августа сделано для мусорного полигона немало. Смотрите видео 4
17:06 02-08-2020
На свалке
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском 1
16:57 02-08-2020
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском
БердскПокупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска 3
16:45 02-08-2020
Покупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска