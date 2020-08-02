Смертельное ДТП: вылетела Toyota Corolla с дороги на столб ЛЭП в Новосибирской области

Погиб на месте 34-летний водитель, 26-летний пассажир попал в больницу. Полицейские выясняют, почему не справился с управлением погибший на пустой ночной дороге. Смотрите фото.

Автомобиль получил серьезные повреждения

В Баганском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

2 августа в 03.13 водитель 1986 г. р. следовал на автомобиле «Тойота Королла» по улице Советской Баганского района Новосибирской области со стороны переулка Энгельса в направлении выезда из села Баган.

В пути следования у дома 50 по неустановленной пока причине водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (электроопора). В результате аварии мужчина, управлявший транспортным средством, от полученных травм скончался. Пассажир указанного автомобиля 1994 г. р. госпитализирован.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.