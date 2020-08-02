Сколько тратят и на что покупатели в «Магните» и «Пяторочке»?

Продовольственные магазины не пострадали от коронавируса. Народ продолжает покупать бананы, картошку и сахар. Популярнее этих товаров только пакеты.

Названы самые популярные товары в российских магазинах

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в «Магните» и «Пятерочке» стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».

Аналитики исследовали данные 2,5 миллиона чеков покупателей этих магазинов и выяснили, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок.

Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в «Магните» чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.

Средний чек в магазинах рос с начала года, а пиковых значений он достиг в апреле — 550 рублей в «Магните» и 576 — в «Пятерочке». К июлю, наоборот, сумма в чеках снижалась и достигла 500 — 533 рублей.

Основатель проекта Владислав Вернигора отметил, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя комфортно. По его словам, торговые точки не закрывались во время режима самоизоляции, а самые популярными продуктами были товары неэластичного спроса.