Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ

Такие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище. Бывший командующий назвал отличия американской морской пехоты и российских десантников, которых часто сравнивают.

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.

По его словам, обидчикам придется иметь дело с ВДВ. Такие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

Он подчеркнул, что сейчас ВДВ — самые универсальные войска российских Вооруженных сил. При этом десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям, считает Шаманов.

Также он заметил, что его бывших подопечных сравнивают с американским корпусом морской пехоты, однако, по мнению Шаманова, существуют некоторые несоответствия.

По его словам, морская пехота США — это соединения, которые охраняют национальные интересы по всему миру. «Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны», — пояснил Шаманов.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск. В Бердске десантники возложили цветы к мемориалу Воинскому братству. В небе над Бердском пролетел вертолет с флагом ВДВ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».