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Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ

18:02 02.08.2020 Фото: duma.gov.ru
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Такие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище. Бывший командующий назвал отличия американской морской пехоты и российских десантников, которых часто сравнивают.

Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.

По его словам, обидчикам придется иметь дело с ВДВ. Такие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

Он подчеркнул, что сейчас ВДВ — самые универсальные войска российских Вооруженных сил. При этом десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям, считает Шаманов.

Также он заметил, что его бывших подопечных сравнивают с американским корпусом морской пехоты, однако, по мнению Шаманова, существуют некоторые несоответствия.

По его словам, морская пехота США — это соединения, которые охраняют национальные интересы по всему миру. «Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны», — пояснил Шаманов.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск. В Бердске десантники возложили цветы к мемориалу Воинскому братству. В небе над Бердском пролетел вертолет с флагом ВДВ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Кто может обидеть Россию?

Лина, 02 августа 2020 18:43
"Обидчикам" придется иметь дело с Потаниным, Алекперовым, Ковальчуком и остальными из сотни Форбс. Депутата Госдумы Владимира Шаманова вместе с Воздушно-десантными войсками (ВДВ), по моему внутреннему убеждению никто из "Обидчиков" в расчет даже не принимает. То, как "все" будет показал "Русал" в лице Дерипаски. Пойдя на уступки Министерству финансов США.

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