Адвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске, где уже всё движется к прениям. Несмотря на это, судья назначила», заявил Эльман Пашаев.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросит о переносе заседания с 5 августа

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет просить Пресненский суд Москвы перенести назначенное на 5 августа первое заседание по делу артиста из-за своей занятости в другом процессе. Об этом он в воскресенье, 2 августа, сообщил в беседе с ТАСС.

«Я уже просил в ходе предварительного заседания не назначать на 5 и 10 августа, так как у меня в эти дни процесс в Новосибирске, где уже всё движется к прениям. Несмотря на это, судья назначила. Я в понедельник (3 августа. — Ред.) пойду к председателю Пресненского суда с заявлением о переносе на другую дату», — сказал защитник.

Кроме того, Пашаев будет ходатайствовать о видеотрансляции процесса над Ефремовым, потому что хочет «максимально честного и открытого процесса» над обвиняемым.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Эльман Пашаев участвует в процессе, который идет в Бердском горсуде. На скамье подсудимых двое — Гусейн Кулиев и Рамиз Гасанов.

Первому инкриминируют ст.161 ч.1 (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека). Второму — ст.325 ч.2 (похищение или повреждение документов); ст.161 ч.2 п.а (грабеж) и ст.126 ч.2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

Процесс проходит под председательством судьи Екатерины Беловой. Она в марте вынесла решение о заключении под стражу Кулиева, Гасанов находится под домашним арестом. В начал апреля началось рассмотрение уголовного дела по существу. Заседания откладывались по разным причинам.

Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева, рассказал адвокат «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, действия были заранее согласованы с Михаилом Ефремовым.

— Я не имел права откладывать суд здесь и поехать к Ефремову. Там мы только-только начинаем, поэтому не горит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Пашаев.

1 августа адвокат заявил, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного. По его словам, он намерен выдать суду некое доказательство, но не сразу. При этом Пашаев отметил, что он не намерен доказывать, что Ефремова не было за рулем автомобиля. Кроме того, юрист не собирается фальсифицировать улики.

30 июля Пашаев заявил, что он убедил Ефремова отказаться от признания вины. В тот же день суд продлил Ефремову домашний арест на полгода, до 22 января 2021 года.

ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автофургон Lada. Водитель отечественного автомобиля курьер Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался от полученных травм утром следующего дня в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала наличие алкоголя и следов наркотиков в организме актера в момент ДТП. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу.

Ефремов некоторое время после случившегося хранил молчание, однако потом опубликовал видео, в котором извинился и предложил компенсацию семье погибшего. В свою очередь адвокат Александр Добровинский, представлявший семью, заявил об отказе клиентов от предложенной компенсации. Позже другой их адвокат Татьяна Головкина сообщила, что актер не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего.

Потерпевшими по делу проходят официальная жена покойного, его брат и два сына.