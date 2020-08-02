Глава РПЦ отрекся от богатства в $6 млрд: «Это бред, ни капли правды»

По словам предстоятеля Кирилла, когда пишут «самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках», хотят скомпрометировать, «чтобы народ перестал их слушать и доверять».

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!» — сказал он в храме пророка Илии в Москве.

Патриарх отметил, что «этому искушению подвергаются не только миряне», и рассказал, как однажды один архиерей попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет 6 млрд долларов. «Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — посетовал глава РПЦ.

«Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду, — считает он. — Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут».

По его словам, «тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, (…) и есть свидетельство того, что Церковь, как всегда тихим голосом, но подкрепляемая силой Божественной, стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное Божественной правды».

И как сказал патриарх Кирилл, «дай Бог, чтобы так было до скончания века», передает «Интерфакс».