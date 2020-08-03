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Драка десантников с Росгвардией в парке Горького попало на видео 2 августа

08:30 03.08.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Конфликт начался между гуляющими. Вмешаться пришлось правоохранителям. Одного человека в тельняшке задержали. Судя по кадрам записи, празднующие решились заступиться за задержанного.

Драка десантников с Росгвардией в парке Горького попало на видео 2 августа
Участники драки опрошены

В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. Очевидцы опубликовали в Instagram видео инцидента.

Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям. Один человек в тельняшке был задержан. Однако, судя по кадрам записи, гуляющие решились заступиться за задержанного. Некоторые из них были нетрезвы и вели себя агрессивно. Один из празднующих набросился на росгвардейца, после чего правоохранители применили силу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Инцидент исчерпан. Участники конфликта опрашиваются.

Автор видео РЕН ТВ

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