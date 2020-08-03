Вносить наличные на анонимные кошельки и проездные запретили с 3 августа в России

Пополнять анонимные кошельки и часть транспортных карт теперь можно только с банковского счета. Изменения затронут, например, клиентов «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, а также держателей подмосковной карты «Стрелка».

Крупные компании, предлагающие клиентам именно электронные кошельки сообщили, что подготовились к изменениям

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки. Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ).

Почему ужесточили требования к анонимным кошелькам

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг, рассказывал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма и распространения наркотиков. После привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным, объяснял логику Аксаков.

Поправки в закон были приняты летом 2019 года, но участникам рынка дали 12 месяцев для адаптации бизнес-процессов. Идею ужесточить операции с наличными для держателей кошельков поддержал и Банк России. «Эти изменения внесены в целях минимизации рисков операций с анонимными картами и электронными кошельками», — сказал РБК представитель ЦБ. По той же причине регулятор ранее не согласился на перенос сроков применения новых правил — участники рынка просили об отсрочке из-за пандемии коронавируса.

Скольких россиян затронут поправки в закон

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб.

Но электронные кошельки используются не только как самостоятельные платежные инструменты. Это может быть встроенная функция для иных небанковских карт (например, транспортных), говорит председатель ассоциации Виктор Достов. «Поправки затрагивают не только транспортные карты, но и карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений и т.д. Поэтому транспортный сегмент, возможно, не главный, но, наверное, наиболее социально чувствительный», — поясняет эксперт. По его оценкам, такими картами пользуются «сотни тысяч людей».

Транспортные карты используются в 75 городах России, их выпущено более 60 млн, и половина работает по модели электронного кошелька, оценивал ранее гендиректор компании «Технезис» (разработчик программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями) Дмитрий Пьянковский. Он упоминал проекты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Московской области. В последней действует транспортная карта «Стрелка».

Почему проездные не вывели из-под запрета

Почти сразу после принятия поправок в 161-ФЗ участники рынка обратили внимание на будущую проблему с внесением наличных на транспортные и социальные карты. В июне этого года ЦБ и Росфинмониторинг согласились вывести такие кошельки из-под действия закона. «Мы подготовили законопроект о внесении изменений, отправили в Госдуму, но, к сожалению, они не успели провести», — сказал РБК Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России, которая выступала с такой инициативой. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что обсуждал эти дополнения в закон с Банком России, но их посчитали нецелесообразными.

На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» запрет на пополнение наличными не распространяется, потому что деньги поступают на карту не напрямую: платеж поступает транспортной организации, а потом уже на карту. «Наши граждане так же, как и раньше, смогут беспрепятственно пополнять такие карты наличными деньгами», — заверил представитель ЦБ.

Но подмосковную «Стрелку», например, запрет затронет: оператор транспортной карты уже уведомил клиентов на сайте о невозможности пополнять баланс наличными после 3 августа. В компании РБК пояснили, что их продукт попадает под действие закона. Порядка 10% держателей карт «Стрелка» пополняют их наличными.

Как запреты повлияют на рынок

Крупные компании, предлагающие клиентам именно электронные кошельки, сообщили РБК, что подготовились к изменениям. Как отметили в пресс-службе группы QIWI, подавляющее большинство держателей кошельков в их системе идентифицированы, продолжается процесс отказа от анонимных кошельков в пользу обычных. «Мы вряд ли увидим прямое и существенное влияние на бизнес в связи с поправками», — сказал представитель группы.

Все внутренние процессы перехода для пользователей налажены, утверждает и руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко. По оценкам «Яндекс.Деньги», среди их клиентов доля анонимных пользователей, пополняющих кошельки наличными, не превышает 5%. Чаще всего после пополнения клиент проходит идентификацию, говорит Савченко, добавляя, что запрет анонимного пополнения кошельков наличными сделает сложнее выход клиента на рынок безналичных платежей.

Компания WebMoney проинформировала клиентов о предстоящих изменениях и ввела для них новые способы идентификации. Но существенная доля владельцев неидентифицированных электронных кошельков приходится на подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, отмечает представитель сервиса. В компании считают, что для такой категории клиентов электронный кошелек часто безальтернативный способ для совершения онлайн-покупок. «Если данную категорию [клиентов] отключить от возможности пополнения кошельков наличными, то большое заблуждение, что эти люди перейдут в безналичные расчеты», — подчеркивает представитель WebMoney.

Сложностей у компаний нет, но изменения пойдут не на пользу рынку, полагает Достов: «Неперсонифицированные кошельки для многих клиентов были первым платежным инструментом, благодаря которому потребители привыкали платить безналично. Поэтому сужение их функциональности, по нашему мнению, скажется и на активности перехода на безнал в целом». Он подчеркивает, что поправки негативно отразятся и на региональных социальных проектах, где используются электронные кошельки.

«До принятия поправок мы ожидали существенного увеличения числа таких нишевых проектов, направленных на вытеснение наличных в отдельных сегментах экономики. Сейчас ожидать такого прогресса вряд ли можно. Самое главное, что полный запрет не отвечает реальному уровню рисков, это плохой прецедент», — резюмирует Достов.

Источник: РБК