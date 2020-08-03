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Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК

11:27 03.08.2020 Фото: страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
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Погибшими были 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет. Они приехали из Барнаула 26 июля. После того как в течение нескольких дней постояльцы не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию.

Задохнулась угарным газом семья из 4 х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
Турбаза Глобус

По словам представителя краевого главка СК Людмилы Рязанцевой, следователи возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — сказала Рязанцева.

Семью из четырех человек нашли мертвой в номере турбазы «Глобус» в селе Ая 31 июля. Погибшими были 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет. Они приехали из Барнаула 26 июля. После того как в течение нескольких дней постояльцы не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию.

Краевой главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, на телах нет признаков насильственной смерти.

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