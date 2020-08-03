Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК

Погибшими были 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет. Они приехали из Барнаула 26 июля. После того как в течение нескольких дней постояльцы не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию.

Турбаза Глобус

По словам представителя краевого главка СК Людмилы Рязанцевой, следователи возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — сказала Рязанцева.

Семью из четырех человек нашли мертвой в номере турбазы «Глобус» в селе Ая 31 июля. Погибшими были 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет. Они приехали из Барнаула 26 июля. После того как в течение нескольких дней постояльцы не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию.



Краевой главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, на телах нет признаков насильственной смерти.