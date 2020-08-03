Где проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков

Избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего жительства может с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании по месту нахождения и принять участие в нем на выбранном им избирательном участке на территории региона.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения

С 29 июля 2020 года начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года

Избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего жительства может с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании по месту нахождения и в день голосования принять участие в голосовании на выбранном им избирательном участке на территории Новосибирской области или на цифровом избирательном участке в городе Москва.

Заявление может быть подано:

— с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;

— через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (приложение № 1 – список филиалов МФЦ на территории Новосибирской области);

— в любую территориальную избирательную комиссию (приложение № 2 – список территориальных избирательных комиссий Новосибирской области):

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

А с 2 по 8 сентября 2020 года заявление о голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любую участковую избирательную комиссию (полный перечень участковых избирательных комиссий можно посмотреть на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области http://www.novosibirsk.vybory.izbirkom.ru/region/novosibirsk?action=ik)

Кто может подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Избиратель, достигший на день голосования 13 сентября 2020 года 18 лет, место жительства которого расположено на территории Новосибирской области (имеется постоянная регистрация).

Кроме этого, заявление о голосовании по месту нахождения может подать гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту временного пребывания на территории Новосибирской области не менее чем за 3 месяца до дня голосования (не позднее 12 июня 2020 года).

Если избиратель выберет участок по месту нахождения в границах одномандатного избирательного округа, где он зарегистрирован по месту жительства или временного пребывания, то он сможет получить в день голосования два избирательных бюллетеня: для голосования по единому областному избирательному округу и по соответствующему одномандатному избирательному округу. Если же избирательный участок по месту нахождения будет находиться за пределами одномандатного избирательного округа, то в день голосования избиратель сможет проголосовать только по единому областному избирательному округу.

На каких участках можно будет проголосовать в день голосования по месту нахождения:

— на всех избирательных участках, расположенных в Новосибирской области;

— на 30 цифровых избирательных участках, расположенных в городе Москва (если избиратель в день голосования будет находиться в городе Москва, то он может при оформлении заявления о голосовании по месту нахождения выбрать один из 30 цифровых избирательных участков, образованных в городе Москва) (приложение № 3).

Обращаем внимание, что заявление о голосовании по месту нахождения подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Приложение № 1

Перечень филиалов МФЦ,

обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения

№ п/п Полное наименование и адрес ГАУ НСО «МФЦ» 1 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Оби: г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, 24 2 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска: г. Новосибирск, площадь Труда, 1 3 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Куйбышевского района: Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. К. Либкнехта, 1 4 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Татарского района: Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 108е 5 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Карасукского района: Карасукский район, г. Карасук, ул. Октябрьская, 65а 6 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чановского района: Чановский район, р.п. Чаны, ул. Комсомольская, 6 7 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Маслянинского района: Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а 8 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Мошковского района: Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, 19 9 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Барабинского района: Барабинский район, г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 106 10 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Купинского района: Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 2а 11 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Зыряновский»: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 63 12 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Железнодорожный»: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 13 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кочковского района: Кочковский район, с. Кочки, ул. Советская, 22 14 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Тогучинского района: 633456, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Театральная, 7 15 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Черепановского района: Черепановский район, г. Черепаново, ул. Интернациональная, 5Б 16 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чулымского района: Чулымский район, г. Чулым, ул. Ленина, 34 17 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Бердска: г. Бердск, Радужный м-н, 7, корп.1 18 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Коченевского района: Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, 51 19 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Искитимского района: Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1 20 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Убинского района»: Убинский район, с. Убинское, площадь 50 лет Октября, 4 21 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Первомайский»: г. Новосибирск, ул. Марата, 2 22 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Горский»: г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а 23 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Родники»: г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1/2 24 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Дзержинский»: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16 25 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Советский»: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6 26 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Кольцово: р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1 27 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Колыванского района: Колыванский район, р.п. Колывань», ул. Ленина, 73 28 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Краснозерского района: Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Советская, 66 29 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Доволенского района: Доволенский район, с. Довольное, ул. Мичурина,10 30 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Болотнинского района: Болотнинский район, г. Болотное, ул. Максима Горького, 33 31 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Здвинского района: Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 4 32 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Каргатского района: Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, 14 33 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Венгеровского района: Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Чапаева, 6 34 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Усть — Таркского района: Усть-Таркский район, с.Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 4 35 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Краснообска: р.п. Краснообск, здание магазин -Торговый центр 36 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Северного района: Северный район, с. Северное, пер. Ленина,3а 37 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Искитима: г. Искитим, ул. Пушкина, д. 43 38 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Баганского района: Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 3в/2 39 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кыштовского района: Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Кооперативная, 11 40 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Ордынского района: Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 41 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Сузунского района: Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,24 42 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чистоозерного района: Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 8 43 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Державина»: г. Новосибирск, ул. Державина, 28 44 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Фрунзе»: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 234/1 45 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Кировский»: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62

Приложение № 2

Перечень территориальных избирательных комиссий,

обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения

№ п/п Наименование территориальной избирательной комиссии Адрес ТИК Телефон ТИК Территориальная избирательная комиссия Баганского района Баганский район, с. Баган, ул. М.Горького, д. 28 (383-53) 21-750 Территориальная избирательная комиссия Барабинского района Барабинский район, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8 (383-61) 23-243 Территориальная избирательная комиссия Болотнинского района Болотнинский район, г. Болотное, ул. Советская, д. 9 (383-49) 22-865 Территориальная избирательная комиссия Венгеровского района Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д.68 (383-69) 22-904 Территориальная избирательная комиссия Доволенского района Доволенский район, с. Довольное, ул. Ленина, д. 106 (383-54) 20-623 Территориальная избирательная комиссия Здвинского района Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, д. 13 (383-63) 21-067 Территориальная избирательная комиссия Искитимского района Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 51 (383-43) 24-633 Территориальная избирательная комиссия Карасукского района Карасукский район, г. Карасук, ул. Комсомольская, д.2 (383-55) 31-050 Территориальная избирательная комиссия Каргатского района Карагатский район, г. Каргат, ул. Советская, д.122 (383-65) 23-112 Территориальная избирательная комиссия Колыванского района Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, д. 79 (383-52) 53-765 Территориальная избирательная комиссия Коченевского района Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, д.43 (383-51) 23-013 Территориальная избирательная комиссия Кочковского района Кочковский район, с. Кочки, ул. Революционная, д. 11 (383-56) 22-227 Территориальная избирательная комиссия Краснозерского района Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, д. 5 (383-57) 41-237 Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Краскома, д. 37 (383-62) 50-954 Территориальная избирательная комиссия Купинского района Купинский район, г. Купино, ул. Советов, д. 85 (383-58) 23-151 Территориальная избирательная комиссия Кыштовского района Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, д. 38 (383-71) 22-628 Территориальная избирательная комиссия Маслянинского района Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 1А (383-47) 21-287 Территориальная избирательная комиссия Мошковского района Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, д. 9 (383-48) 21-132 Территориальная избирательная комиссия Новосибирского района г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33А (383) 373-45-90 Территориальная избирательная комиссия Ордынского района Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д.17 (383-59) 23-300 Территориальная избирательная комиссия Северного района Северный район, с. Северное, ул. Ленина, д.14 (383-60) 22-171 Территориальная избирательная комиссия Сузунского района Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 51 (383-46) 23-863 Территориальная избирательная комиссия Татарского района Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, д. 56 (383-64) 24-673 Территориальная избирательная комиссия Тогучинского района Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Садовая, д. 9 (383-40) 21-609 Территориальная избирательная комиссия Убинского района Убинский район, с. Убинское, ул. Ленина, д. 23 (383-66) 21-734 Территориальная избирательная комиссия Усть-Таркского района Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 7 (383-72) 22-928 Территориальная избирательная комиссия Чановского района Чановский район, р.п. Чаны, ул. Советская, д. 118, (383-67) 21-903 Территориальная избирательная комиссия Черепановского района Черепановский район, г. Черепаново, ул. Партизанская, д. 12 (383-45) 24-139 Территориальная избирательная комиссия Чистоозерного района Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Покрышкина, д. 11 (383-68) 91-311 Территориальная избирательная комиссия Чулымского района Чулымский район, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43 (383-50) 39-253 Территориальная избирательная комиссия города Бердска г. Бердск, ул. М. Горького, д. 9 (383-41) 26-468 Территориальная избирательная комиссия города Искитима г. Искитим, ул. Пушкина, д. 51 (383-43) 29-915 Территориальная избирательная комиссия города Оби г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 (383-73) 56-115 Территориальная избирательная комиссия р.п. Кольцово рабочий поселок Кольцово, д. 12 (383) 306-70-76 Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Новосибирска г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 16 (383) 227-57-41 Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 57 (383) 227-55-42 Территориальная избирательная комиссия Заельцовского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, д. 177 (383) 227-56-32 Территориальная избирательная комиссия Калининского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 14/3 (383) 228-74-55 Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 18 (383) 342-02-96 Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 6А (383) 228-83-36 (383) 228-83-35 Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 33 (383) 228-81-77 Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Физкультурная, д. 7 (383) 228-85-58 Территориальная избирательная комиссия Советского района города Новосибирска г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, д. 14 (383) 330-33-28 Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Новосибирска г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 57 (383) 227-55-43

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной

от 27 мая 2020 г. № 249/1836-7

Перечень

цифровых избирательных участков для проведения голосования, в том числе, на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года

№ п/п Адм. округ Район/поселение в городе Наименование учреждения, на базе которого размещен избирательный участок Адрес места нахождения помещения для голосования Номер избирательного участка Москва 1 ЦАО Красносельский ГБОУ «Пушкинская школа № 1500» Россия, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 30 9001 2 ЦАО Мещанский ГБОУ «Школа № 2054» Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 36 9002 3 ЦАО Тверской ГБОУ «Школа № 1574» Россия, г. Москва, 1-я Миусская ул., д. 4 9003 4 ЦАО Хамовники ГБОУ «Школа № 1253» Россия, г. Москва, Зубовский б-р, д. 5, стр. 1 9004 5 САО Войковский ГБОУ Школа № 201 Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, корпус 1 9005 6 САО Левобережный ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова» Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 94А 9006 7 САО Тимирязевский ГБОУ Школа № 1454 «Тимирязевская», школьная образовательная площадка «Дмитровская» Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 43, корпус 2 9007 8 СВАО Алексеевский ГБОУ Школа № 293, школьный корпус Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 128 9008 9 СВАО Бабушкинский ГБОУ Школа № 1095 Россия, г. Москва, Енисейская улица, д. 32, корпус 3 9009 10 СВАО Северный ГБОУ Школа № 709, Корпус № 2 Россия, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д. 2 9010 11 ВАО Северное Измайлово ГБОУ Школа № 2200, Корпус № 2 Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 58А 9011 12 ВАО Новокосино ГБОУ «Школа Новокосино» Россия, г. Москва, Суздальская улица, д. 24Б 9012 13 ЮВАО Выхино-Жулебино ГБОУ Школа № 1359 Россия, г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 4, корпус 4 9013 14 ЮВАО Лефортово ГБОУ «Школа № 1228 «Лефортово» Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 16 9014 15 ЮВАО Южнопортовый ГБОУ города Москвы «Школа им. В.В.Маяковского» Россия, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 5 9015 16 ЮАО Даниловский ГБОУ Школа № 1257 Россия, г. Москва, Малая Тульская улица, д. 15 9016 17 ЮАО Орехово-Борисово Северное ГБОУ Школа № 939 Россия, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 21, корпус 2 9017 18 ЮАО Чертаново Центральное ГБОУ «Школа № 1582» Россия, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 3Г 9018 19 ЮЗАО Гагаринский ГБОУ Школа № 2086 Россия, г. Москва, Ломоносовский просп., д. 12 9019 20 ЮЗАО Коньково ГБОУ школа № 170 имени А.П. Чехова Россия, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 11 9020 21 ЮЗАО Теплый Стан ГБОУ школа № 1532 Россия, г. Москва, ул. Тёплый Стан, д. 13, корпус 3 9021 22 ЗАО Дорогомилово ГБОУ Школа № 1465 Россия, г. Москва, Брянская ул., д. 10 9022 23 ЗАО Раменки ГБОУ школа № 1586 Россия, г. Москва,

ул. Дружбы, д. 8 9023 24 ЗАО Тропарево-Никулино ГБОУ школа № 875 Россия, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корпус 6 9024 25 СЗАО Строгино ГБОУ «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой Россия, г. Москва, Таллинская улица, д. 12, корпус 4 9025 26 СЗАО Щукино ГБПОУ «Московский технологический колледж» Россия, г. Москва, Академика Бочвара улица, д. 2 корпус 2 9026 27 СЗАО Южное Тушино ГБОУ «Школа № 1056» Россия, г. Москва, ул. Штурвальная, д. 7, корпус 2 9027 28 ЗелАО Старое Крюково ГБОУ школа № 1528 Россия, г. Москва,

г. Зеленоград, корпус 844 9028 29 ТиНАО Щербинка ГБОУ Школа № 2122, образовательная площадка Остафьево Россия, г. Москва, городской округ Щербинка, Авиаторов улица, д. 9 9029 30 ТиНАО Троицк МАОУ «Лицей города Троицка», образовательная площадка № 2 Россия, г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», д. 26 9030

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