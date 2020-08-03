03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Где проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков

14:15 03.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего жительства может с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании по месту нахождения и принять участие в нем на выбранном им избирательном участке на территории региона.

Где проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков
Подать заявление о голосовании по месту нахождения

С 29 июля 2020 года начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года

Избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего жительства может с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании по месту нахождения и в день голосования принять участие в голосовании на выбранном им избирательном участке на территории Новосибирской области или на цифровом избирательном участке в городе Москва.

Заявление может быть подано:

— с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;

— через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (приложение № 1 – список филиалов МФЦ на территории Новосибирской области);

— в любую территориальную избирательную комиссию (приложение № 2 – список территориальных избирательных комиссий Новосибирской области):

в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;

в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

А с 2 по 8 сентября 2020 года заявление о голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любую участковую избирательную комиссию (полный перечень участковых избирательных комиссий можно посмотреть на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области http://www.novosibirsk.vybory.izbirkom.ru/region/novosibirsk?action=ik)

Кто может подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Избиратель, достигший на день голосования 13 сентября 2020 года 18 лет, место жительства которого расположено на территории Новосибирской области (имеется постоянная регистрация).

Кроме этого, заявление о голосовании по месту нахождения может подать гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту временного пребывания на территории Новосибирской области не менее чем за 3 месяца до дня голосования (не позднее 12 июня 2020 года).

Если избиратель выберет участок по месту нахождения в границах одномандатного избирательного округа, где он зарегистрирован по месту жительства или временного пребывания, то он сможет получить в день голосования два избирательных бюллетеня: для голосования по единому областному избирательному округу и по соответствующему одномандатному избирательному округу. Если же избирательный участок по месту нахождения будет находиться за пределами одномандатного избирательного округа, то в день голосования избиратель сможет проголосовать только по единому областному избирательному округу.

На каких участках можно будет проголосовать в день голосования по месту нахождения:

— на всех избирательных участках, расположенных в Новосибирской области;

— на 30 цифровых избирательных участках, расположенных в городе Москва (если избиратель в день голосования будет находиться в городе Москва, то он может при оформлении заявления о голосовании по месту нахождения выбрать один из 30 цифровых избирательных участков, образованных в городе Москва) (приложение № 3).

Обращаем внимание, что заявление о голосовании по месту нахождения подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Приложение № 1

Перечень филиалов МФЦ,

обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения

п/п

Полное наименование и адрес ГАУ НСО «МФЦ»

1

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Оби:

г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, 24

2

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска:

г. Новосибирск, площадь Труда, 1

3

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Куйбышевского района:

Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. К. Либкнехта, 1

4

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Татарского района:

Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 108е

5

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Карасукского района:

Карасукский район, г. Карасук, ул. Октябрьская, 65а

6

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чановского района:

Чановский район, р.п. Чаны, ул. Комсомольская, 6

7

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Маслянинского района:

Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а

8

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Мошковского района:

Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, 19

9

 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Барабинского района:

Барабинский район, г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 106
10 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Купинского района:

Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 2а
11 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Зыряновский»:

г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 63
12 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Железнодорожный»:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
13 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кочковского района:

Кочковский район, с. Кочки, ул. Советская, 22
14 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Тогучинского района:

633456, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Театральная, 7
15 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Черепановского района:

Черепановский район, г. Черепаново, ул. Интернациональная, 5Б
16 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чулымского района:

Чулымский район, г. Чулым, ул. Ленина, 34
17 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Бердска:

г. Бердск, Радужный м-н, 7, корп.1
18 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Коченевского района:

Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, 51
19 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Искитимского района:

Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1
20 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Убинского района»:

Убинский район, с. Убинское, площадь 50 лет Октября, 4
21 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Первомайский»:

г. Новосибирск, ул. Марата, 2
22 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Горский»:

г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а
23 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Родники»:

г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1/2
24 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Дзержинский»:

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16
25 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Советский»:

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
26 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Кольцово:

р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1
27 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Колыванского района:

Колыванский район, р.п. Колывань», ул. Ленина, 73
28 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Краснозерского района:

Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Советская, 66
29 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Доволенского района:

Доволенский район, с. Довольное, ул. Мичурина,10
30 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Болотнинского района:

Болотнинский район, г. Болотное, ул. Максима Горького, 33
31 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Здвинского района:

Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 4
32 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Каргатского района:

Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, 14
33 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Венгеровского района:

Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Чапаева, 6
34 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Усть — Таркского района:

Усть-Таркский район, с.Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 4
35 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Краснообска:

р.п. Краснообск, здание магазин -Торговый центр
36 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Северного района:

Северный район, с. Северное, пер. Ленина,3а
37 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Искитима:

г. Искитим, ул. Пушкина, д. 43
38 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Баганского района:

Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 3в/2
39 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кыштовского района:

Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Кооперативная, 11
40 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Ордынского района:

Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45
41 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Сузунского района:

Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,24
42 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чистоозерного района:

Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 8
43 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Державина»:

г. Новосибирск, ул. Державина, 28
44 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Фрунзе»:

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 234/1
45 Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Кировский»:

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62

Приложение № 2

Перечень территориальных избирательных комиссий,

обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения

п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии

Адрес ТИК

Телефон ТИК

Территориальная избирательная комиссия Баганского района

Баганский район,

с. Баган,

ул. М.Горького, д. 28

(383-53) 21-750

Территориальная избирательная комиссия Барабинского района

Барабинский район, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8

(383-61) 23-243
Территориальная избирательная комиссия Болотнинского района Болотнинский район,

г. Болотное, ул. Советская, д. 9

(383-49) 22-865

Территориальная избирательная комиссия Венгеровского района

Венгеровский район,

с. Венгерово,

ул. Ленина, д.68

(383-69) 22-904

Территориальная избирательная комиссия Доволенского района

Доволенский район,

с. Довольное,

ул. Ленина, д. 106

(383-54) 20-623

Территориальная избирательная комиссия Здвинского района

Здвинский район,

с. Здвинск,

ул. Мира, д. 13

(383-63) 21-067

Территориальная избирательная комиссия Искитимского района

Искитимский район,

г. Искитим,

ул. Пушкина, д. 51

(383-43) 24-633

Территориальная избирательная комиссия Карасукского района

Карасукский район,

г. Карасук, ул. Комсомольская, д.2

(383-55) 31-050

Территориальная избирательная комиссия Каргатского района

Карагатский район,

г. Каргат,

ул. Советская, д.122

(383-65) 23-112

Территориальная избирательная комиссия Колыванского района

Колыванский район,

р.п. Колывань,

ул. Ленина, д. 79

(383-52) 53-765

Территориальная избирательная комиссия Коченевского района

Коченевский район,

р.п. Коченево,

ул. Октябрьская, д.43

(383-51) 23-013

Территориальная избирательная комиссия Кочковского района

Кочковский район,

с. Кочки,

ул. Революционная, д. 11

(383-56) 22-227

Территориальная избирательная комиссия Краснозерского района

Краснозерский район,

р.п. Краснозерское,

ул. Чкалова, д. 5

(383-57) 41-237

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района

Куйбышевский район,

г. Куйбышев,

ул. Краскома, д. 37

(383-62) 50-954

Территориальная избирательная комиссия Купинского района

Купинский район,

г. Купино,

ул. Советов, д. 85

(383-58) 23-151

Территориальная избирательная комиссия Кыштовского района

Кыштовский район,

с. Кыштовка,

ул. Ленина, д. 38

(383-71) 22-628

Территориальная избирательная комиссия Маслянинского района

Маслянинский район,

р.п. Маслянино,

ул. Коммунистическая, д. 1А

(383-47) 21-287

Территориальная избирательная комиссия Мошковского района

Мошковский район,

р.п. Мошково,

ул. Советская, д. 9

(383-48) 21-132

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского района

г. Новосибирск,

ул. Коммунистическая, д. 33А

(383)

373-45-90

Территориальная избирательная комиссия Ордынского района

Ордынский район,

р.п. Ордынское, пр. Революции, д.17

(383-59) 23-300

Территориальная избирательная комиссия Северного района

Северный район,

с. Северное,

ул. Ленина, д.14

(383-60) 22-171

Территориальная избирательная комиссия Сузунского района

Сузунский район,

р.п. Сузун,

ул. Ленина, д. 51

(383-46) 23-863

Территориальная избирательная комиссия Татарского района

Татарский район,

г. Татарск,

ул. Ленина, д. 56

(383-64) 24-673

Территориальная избирательная комиссия Тогучинского района

Тогучинский район,

г. Тогучин,

ул. Садовая, д. 9

(383-40) 21-609

Территориальная избирательная комиссия Убинского района

Убинский район,

с. Убинское,

ул. Ленина, д. 23

(383-66) 21-734

Территориальная избирательная комиссия Усть-Таркского района

Усть-Таркский район,

с. Усть-Тарка,

ул. Дзержинского, д. 7

(383-72) 22-928

Территориальная избирательная комиссия Чановского района

Чановский район,

р.п. Чаны,

ул. Советская, д. 118,

(383-67) 21-903

Территориальная избирательная комиссия Черепановского района

Черепановский район,

г. Черепаново,

ул. Партизанская, д. 12

(383-45) 24-139

Территориальная избирательная комиссия Чистоозерного района

Чистоозерный район,

р.п. Чистоозерное,

ул. Покрышкина, д. 11

(383-68) 91-311

Территориальная избирательная комиссия Чулымского района

Чулымский район,

г. Чулым,

ул. Чулымская, д. 43

(383-50) 39-253

Территориальная избирательная комиссия города Бердска

г. Бердск,

ул. М. Горького, д. 9

(383-41) 26-468

Территориальная избирательная комиссия города Искитима

г. Искитим,

ул. Пушкина, д. 51

(383-43) 29-915

Территориальная избирательная комиссия города Оби

г. Обь,

ул. Авиационная, д. 12

(383-73) 56-115

Территориальная избирательная комиссия р.п. Кольцово

рабочий поселок Кольцово, д. 12

(383) 306-70-76

Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

пр. Дзержинского, д. 16

(383) 227-57-41

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Ленина, д. 57

(383) 227-55-42

Территориальная избирательная комиссия Заельцовского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Д. Ковальчук, д. 177

(383) 227-56-32

Территориальная избирательная комиссия Калининского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Б.Хмельницкого,

д. 14/3

(383) 228-74-55

Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Петухова, д. 18

(383) 342-02-96

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Станиславского, д. 6А

(383) 228-83-36

(383) 228-83-35

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Сакко и Ванцетти, д. 33

(383) 228-81-77

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Физкультурная, д. 7

(383) 228-85-58

Территориальная избирательная комиссия Советского района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

пр. Лаврентьева, д. 14

(383) 330-33-28

Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Новосибирска

 г. Новосибирск,

ул. Ленина, д. 57

(383) 227-55-43

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации

от 27 мая 2020 г. № 249/1836-7

Перечень

цифровых избирательных участков для проведения голосования, в том числе, на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года

п/п

Адм. округ

Район/поселение

в городе

Наименование учреждения, на базе которого размещен избирательный участок

Адрес места нахождения помещения для голосования

Номер избирательного участка

Москва

1

ЦАО

Красносельский

ГБОУ «Пушкинская школа № 1500»

Россия, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 30

9001

2

ЦАО

Мещанский

ГБОУ «Школа № 2054»

Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 36

9002

3

ЦАО

Тверской

ГБОУ «Школа № 1574»

Россия, г. Москва,

1-я Миусская ул., д. 4

9003

4

ЦАО

Хамовники

ГБОУ «Школа № 1253»

Россия, г. Москва, Зубовский б-р, д. 5, стр. 1

9004

5

САО

Войковский

ГБОУ Школа № 201

Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, корпус 1

9005

6

САО

Левобережный

ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова»

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 94А

9006

7

САО

Тимирязевский

ГБОУ Школа № 1454 «Тимирязевская», школьная образовательная площадка «Дмитровская»

Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 43, корпус 2

9007

8

СВАО

Алексеевский

ГБОУ Школа № 293, школьный корпус

Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 128

9008

9

СВАО

Бабушкинский

ГБОУ Школа № 1095

Россия, г. Москва, Енисейская улица, д. 32, корпус 3

9009

10

СВАО

Северный

ГБОУ Школа № 709, Корпус № 2

Россия, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д. 2

9010

11

ВАО

Северное Измайлово

ГБОУ Школа № 2200,

Корпус № 2

Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 58А

9011

12

ВАО

Новокосино

ГБОУ «Школа Новокосино»

Россия, г. Москва, Суздальская улица, д. 24Б

9012

13

ЮВАО

Выхино-Жулебино

ГБОУ Школа № 1359

Россия, г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 4, корпус 4

9013

14

ЮВАО

Лефортово

ГБОУ «Школа № 1228 «Лефортово»

Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 16

9014

15

ЮВАО

Южнопортовый

ГБОУ города Москвы «Школа им. В.В.Маяковского»

Россия, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 5

9015

16

ЮАО

Даниловский

ГБОУ Школа № 1257

Россия, г. Москва, Малая Тульская улица, д. 15

9016

17

ЮАО

Орехово-Борисово Северное

ГБОУ Школа № 939

Россия, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 21, корпус 2

9017

18

ЮАО

Чертаново Центральное

ГБОУ «Школа № 1582»

Россия, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 3Г

9018

19

ЮЗАО

Гагаринский

ГБОУ Школа № 2086

Россия, г. Москва, Ломоносовский просп., д. 12

9019

20

ЮЗАО

Коньково

ГБОУ школа № 170 имени

А.П. Чехова

Россия, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 11

9020

21

ЮЗАО

Теплый Стан

ГБОУ школа № 1532

Россия, г. Москва, ул. Тёплый Стан, д. 13, корпус 3

9021

22

ЗАО

Дорогомилово

ГБОУ Школа № 1465

Россия, г. Москва, Брянская ул., д. 10

9022

23

ЗАО

Раменки

ГБОУ школа № 1586

Россия, г. Москва,
ул. Дружбы, д. 8

9023

24

ЗАО

Тропарево-Никулино

ГБОУ школа № 875

Россия, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корпус 6

9024

25

СЗАО

Строгино

ГБОУ «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой

Россия, г. Москва, Таллинская улица, д. 12, корпус 4

9025

26

СЗАО

Щукино

ГБПОУ «Московский технологический колледж»

Россия, г. Москва, Академика Бочвара улица, д. 2 корпус 2

9026

27

СЗАО

Южное Тушино

ГБОУ «Школа № 1056»

Россия, г. Москва, ул. Штурвальная, д. 7,

корпус 2

9027

28

ЗелАО

Старое Крюково

ГБОУ школа № 1528

Россия, г. Москва,
г. Зеленоград, корпус 844

9028

29

ТиНАО

Щербинка

ГБОУ Школа № 2122, образовательная площадка Остафьево

Россия, г. Москва, городской округ Щербинка, Авиаторов улица, д. 9

9029

30

ТиНАО

Троицк

МАОУ «Лицей города Троицка», образовательная площадка № 2

Россия, г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», д. 26

9030

Источник: ТИК г.Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Примите участие в голосовании?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Землетрясение магнитудой 3,1 баллов в ночь на 3 августа произошло на Алтае
14:45 03-08-2020
Землетрясение магнитудой 3,1 баллов в ночь на 3 августа произошло на Алтае
БердскВрач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская
14:45 03-08-2020
Врач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская
3 уникальных особенности кареглазых людей
14:40 03-08-2020
3 уникальных особенности кареглазых людей
Прибавили 317 бюджетных мест на учебный год 2020 вузам Новосибирской области. Узнаете, в каких университетах
14:30 03-08-2020
Прибавили 317 бюджетных мест на учебный год 2020 вузам Новосибирской области. Узнаете, в каких университетах
Как менялась ситуация с COVID-19 в каждом регионе СФО? Ответ здесь
14:27 03-08-2020
Как менялась ситуация с COVID-19 в каждом регионе СФО? Ответ здесь
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:17 03-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскГде проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков
14:15 03-08-2020
Где проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков
БердскСорвался с обрыва берега в 2 часа ночи 38-летний мужчина и упал в Обское море у базы "Семиморье" на глазах у жены. Труп искали спасатели Бердска 1
14:06 03-08-2020
Сорвался с обрыва берега в 2 часа ночи 38-летний мужчина и упал в Обское море у базы
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
14:02 03-08-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Доходы Трампа в $446 млн рассекретил Белый дом за 2019 год 1
14:00 03-08-2020
Доходы Трампа в $446 млн рассекретил Белый дом за 2019 год