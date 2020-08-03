Где проголосовать на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области 13 сентября 2020 года? Полный список участков

С 29 июля 2020 года начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года
Избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего жительства может с 29 июля по 8 сентября 2020 года подать заявление о голосовании по месту нахождения и в день голосования принять участие в голосовании на выбранном им избирательном участке на территории Новосибирской области или на цифровом избирательном участке в городе Москва.
Заявление может быть подано:
— с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
— через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (приложение № 1 – список филиалов МФЦ на территории Новосибирской области);
— в любую территориальную избирательную комиссию (приложение № 2 – список территориальных избирательных комиссий Новосибирской области):
в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;
в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.
А с 2 по 8 сентября 2020 года заявление о голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любую участковую избирательную комиссию (полный перечень участковых избирательных комиссий можно посмотреть на официальном сайте Избирательной комиссии Новосибирской области http://www.novosibirsk.vybory.izbirkom.ru/region/novosibirsk?action=ik)
Кто может подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Избиратель, достигший на день голосования 13 сентября 2020 года 18 лет, место жительства которого расположено на территории Новосибирской области (имеется постоянная регистрация).
Кроме этого, заявление о голосовании по месту нахождения может подать гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту временного пребывания на территории Новосибирской области не менее чем за 3 месяца до дня голосования (не позднее 12 июня 2020 года).
Если избиратель выберет участок по месту нахождения в границах одномандатного избирательного округа, где он зарегистрирован по месту жительства или временного пребывания, то он сможет получить в день голосования два избирательных бюллетеня: для голосования по единому областному избирательному округу и по соответствующему одномандатному избирательному округу. Если же избирательный участок по месту нахождения будет находиться за пределами одномандатного избирательного округа, то в день голосования избиратель сможет проголосовать только по единому областному избирательному округу.
На каких участках можно будет проголосовать в день голосования по месту нахождения:
— на всех избирательных участках, расположенных в Новосибирской области;
— на 30 цифровых избирательных участках, расположенных в городе Москва (если избиратель в день голосования будет находиться в городе Москва, то он может при оформлении заявления о голосовании по месту нахождения выбрать один из 30 цифровых избирательных участков, образованных в городе Москва) (приложение № 3).
Обращаем внимание, что заявление о голосовании по месту нахождения подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
Приложение № 1
Перечень филиалов МФЦ,
обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения
|№ п/п
|
Полное наименование и адрес ГАУ НСО «МФЦ»
|
1
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Оби:
г. Обь, ул. ЖКО аэропорта, 24
|
2
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска:
г. Новосибирск, площадь Труда, 1
|
3
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Куйбышевского района:
Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. К. Либкнехта, 1
|
4
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Татарского района:
Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 108е
|
5
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Карасукского района:
Карасукский район, г. Карасук, ул. Октябрьская, 65а
|
6
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чановского района:
Чановский район, р.п. Чаны, ул. Комсомольская, 6
|
7
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Маслянинского района:
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а
|
8
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Мошковского района:
Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, 19
|
9
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Барабинского района:
Барабинский район, г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 106
|10
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Купинского района:
Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 2а
|11
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Зыряновский»:
г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 63
|12
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Железнодорожный»:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
|13
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кочковского района:
Кочковский район, с. Кочки, ул. Советская, 22
|14
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Тогучинского района:
633456, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Театральная, 7
|15
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Черепановского района:
Черепановский район, г. Черепаново, ул. Интернациональная, 5Б
|16
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чулымского района:
Чулымский район, г. Чулым, ул. Ленина, 34
|17
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Бердска:
г. Бердск, Радужный м-н, 7, корп.1
|18
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Коченевского района:
Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, 51
|19
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Искитимского района:
Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1
|20
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Убинского района»:
Убинский район, с. Убинское, площадь 50 лет Октября, 4
|21
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Первомайский»:
г. Новосибирск, ул. Марата, 2
|22
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Горский»:
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а
|23
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Родники»:
г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1/2
|24
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Дзержинский»:
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16
|25
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Советский»:
г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
|26
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Кольцово:
р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1
|27
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Колыванского района:
Колыванский район, р.п. Колывань», ул. Ленина, 73
|28
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Краснозерского района:
Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Советская, 66
|29
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Доволенского района:
Доволенский район, с. Довольное, ул. Мичурина,10
|30
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Болотнинского района:
Болотнинский район, г. Болотное, ул. Максима Горького, 33
|31
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Здвинского района:
Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 4
|32
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Каргатского района:
Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, 14
|33
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Венгеровского района:
Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Чапаева, 6
|34
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Усть — Таркского района:
Усть-Таркский район, с.Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 4
|35
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» р.п. Краснообска:
р.п. Краснообск, здание магазин -Торговый центр
|36
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Северного района:
Северный район, с. Северное, пер. Ленина,3а
|37
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Искитима:
г. Искитим, ул. Пушкина, д. 43
|38
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Баганского района:
Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 3в/2
|39
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Кыштовского района:
Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Кооперативная, 11
|40
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Ордынского района:
Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45
|41
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Сузунского района:
Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина,24
|42
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» Чистоозерного района:
Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 8
|43
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Державина»:
г. Новосибирск, ул. Державина, 28
|44
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Фрунзе»:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 234/1
|45
|Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Кировский»:
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62
Приложение № 2
Перечень территориальных избирательных комиссий,
обратившись в которые можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения
|
№
п/п
|
Наименование территориальной избирательной комиссии
|
Адрес ТИК
|
Телефон ТИК
|
Территориальная избирательная комиссия Баганского района
|Баганский район,
с. Баган,
ул. М.Горького, д. 28
|
(383-53) 21-750
|
Территориальная избирательная комиссия Барабинского района
|Барабинский район, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8
|
(383-61) 23-243
|Территориальная избирательная комиссия Болотнинского района
|Болотнинский район,
г. Болотное, ул. Советская, д. 9
|
(383-49) 22-865
|
Территориальная избирательная комиссия Венгеровского района
|Венгеровский район,
с. Венгерово,
ул. Ленина, д.68
|
(383-69) 22-904
|
Территориальная избирательная комиссия Доволенского района
|Доволенский район,
с. Довольное,
ул. Ленина, д. 106
|
(383-54) 20-623
|
Территориальная избирательная комиссия Здвинского района
|Здвинский район,
с. Здвинск,
ул. Мира, д. 13
|
(383-63) 21-067
|
Территориальная избирательная комиссия Искитимского района
|Искитимский район,
г. Искитим,
ул. Пушкина, д. 51
|
(383-43) 24-633
|
Территориальная избирательная комиссия Карасукского района
|Карасукский район,
г. Карасук, ул. Комсомольская, д.2
|
(383-55) 31-050
|
Территориальная избирательная комиссия Каргатского района
|Карагатский район,
г. Каргат,
ул. Советская, д.122
|
(383-65) 23-112
|
Территориальная избирательная комиссия Колыванского района
|Колыванский район,
р.п. Колывань,
ул. Ленина, д. 79
|
(383-52) 53-765
|
Территориальная избирательная комиссия Коченевского района
|Коченевский район,
р.п. Коченево,
ул. Октябрьская, д.43
|
(383-51) 23-013
|
Территориальная избирательная комиссия Кочковского района
|Кочковский район,
с. Кочки,
ул. Революционная, д. 11
|
(383-56) 22-227
|
Территориальная избирательная комиссия Краснозерского района
|Краснозерский район,
р.п. Краснозерское,
ул. Чкалова, д. 5
|
(383-57) 41-237
|
Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района
|Куйбышевский район,
г. Куйбышев,
ул. Краскома, д. 37
|
(383-62) 50-954
|
Территориальная избирательная комиссия Купинского района
|Купинский район,
г. Купино,
ул. Советов, д. 85
|
(383-58) 23-151
|
Территориальная избирательная комиссия Кыштовского района
|Кыштовский район,
с. Кыштовка,
ул. Ленина, д. 38
|
(383-71) 22-628
|
Территориальная избирательная комиссия Маслянинского района
|Маслянинский район,
р.п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, д. 1А
|
(383-47) 21-287
|
Территориальная избирательная комиссия Мошковского района
|Мошковский район,
р.п. Мошково,
ул. Советская, д. 9
|
(383-48) 21-132
|
Территориальная избирательная комиссия Новосибирского района
|г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 33А
|
(383)
373-45-90
|
Территориальная избирательная комиссия Ордынского района
|Ордынский район,
р.п. Ордынское, пр. Революции, д.17
|
(383-59) 23-300
|
Территориальная избирательная комиссия Северного района
|Северный район,
с. Северное,
ул. Ленина, д.14
|
(383-60) 22-171
|
Территориальная избирательная комиссия Сузунского района
|Сузунский район,
р.п. Сузун,
ул. Ленина, д. 51
|
(383-46) 23-863
|
Территориальная избирательная комиссия Татарского района
|Татарский район,
г. Татарск,
ул. Ленина, д. 56
|
(383-64) 24-673
|
Территориальная избирательная комиссия Тогучинского района
|Тогучинский район,
г. Тогучин,
ул. Садовая, д. 9
|
(383-40) 21-609
|
Территориальная избирательная комиссия Убинского района
|Убинский район,
с. Убинское,
ул. Ленина, д. 23
|
(383-66) 21-734
|
Территориальная избирательная комиссия Усть-Таркского района
|Усть-Таркский район,
с. Усть-Тарка,
ул. Дзержинского, д. 7
|
(383-72) 22-928
|
Территориальная избирательная комиссия Чановского района
|Чановский район,
р.п. Чаны,
ул. Советская, д. 118,
|
(383-67) 21-903
|
Территориальная избирательная комиссия Черепановского района
|Черепановский район,
г. Черепаново,
ул. Партизанская, д. 12
|
(383-45) 24-139
|
Территориальная избирательная комиссия Чистоозерного района
|Чистоозерный район,
р.п. Чистоозерное,
ул. Покрышкина, д. 11
|
(383-68) 91-311
|
Территориальная избирательная комиссия Чулымского района
|Чулымский район,
г. Чулым,
ул. Чулымская, д. 43
|
(383-50) 39-253
|
Территориальная избирательная комиссия города Бердска
|г. Бердск,
ул. М. Горького, д. 9
|
(383-41) 26-468
|
Территориальная избирательная комиссия города Искитима
|г. Искитим,
ул. Пушкина, д. 51
|
(383-43) 29-915
|
Территориальная избирательная комиссия города Оби
|г. Обь,
ул. Авиационная, д. 12
|
(383-73) 56-115
|
Территориальная избирательная комиссия р.п. Кольцово
|рабочий поселок Кольцово, д. 12
|
(383) 306-70-76
|
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
пр. Дзержинского, д. 16
|
(383) 227-57-41
|
Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 57
|
(383) 227-55-42
|
Территориальная избирательная комиссия Заельцовского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, д. 177
|
(383) 227-56-32
|
Территориальная избирательная комиссия Калининского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого,
д. 14/3
|
(383) 228-74-55
|
Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Петухова, д. 18
|
(383) 342-02-96
|
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Станиславского, д. 6А
|
(383) 228-83-36
|
(383) 228-83-35
|
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Сакко и Ванцетти, д. 33
|
(383) 228-81-77
|
Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Физкультурная, д. 7
|
(383) 228-85-58
|
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
пр. Лаврентьева, д. 14
|
(383) 330-33-28
|
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Новосибирска
|г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 57
|
(383) 227-55-43
Приложение № 3
|
УТВЕРЖДЕН
от 27 мая 2020 г. № 249/1836-7
Перечень
цифровых избирательных участков для проведения голосования, в том числе, на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года
|
№ п/п
|
Адм. округ
|
Район/поселение
в городе
|
Наименование учреждения, на базе которого размещен избирательный участок
|
Адрес места нахождения помещения для голосования
|
Номер избирательного участка
|
Москва
|
1
|
ЦАО
|
Красносельский
|
ГБОУ «Пушкинская школа № 1500»
|
Россия, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 30
|
9001
|
2
|
ЦАО
|
Мещанский
|
ГБОУ «Школа № 2054»
|
Россия, г. Москва, ул. Трубная, д. 36
|
9002
|
3
|
ЦАО
|
Тверской
|
ГБОУ «Школа № 1574»
|
Россия, г. Москва,
1-я Миусская ул., д. 4
|
9003
|
4
|
ЦАО
|
Хамовники
|
ГБОУ «Школа № 1253»
|
Россия, г. Москва, Зубовский б-р, д. 5, стр. 1
|
9004
|
5
|
САО
|
Войковский
|
ГБОУ Школа № 201
|
Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3, корпус 1
|
9005
|
6
|
САО
|
Левобережный
|
ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова»
|
Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 94А
|
9006
|
7
|
САО
|
Тимирязевский
|
ГБОУ Школа № 1454 «Тимирязевская», школьная образовательная площадка «Дмитровская»
|
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 43, корпус 2
|
9007
|
8
|
СВАО
|
Алексеевский
|
ГБОУ Школа № 293, школьный корпус
|
Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 128
|
9008
|
9
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
ГБОУ Школа № 1095
|
Россия, г. Москва, Енисейская улица, д. 32, корпус 3
|
9009
|
10
|
СВАО
|
Северный
|
ГБОУ Школа № 709, Корпус № 2
|
Россия, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д. 2
|
9010
|
11
|
ВАО
|
Северное Измайлово
|
ГБОУ Школа № 2200,
Корпус № 2
|
Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 58А
|
9011
|
12
|
ВАО
|
Новокосино
|
ГБОУ «Школа Новокосино»
|
Россия, г. Москва, Суздальская улица, д. 24Б
|
9012
|
13
|
ЮВАО
|
Выхино-Жулебино
|
ГБОУ Школа № 1359
|
Россия, г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 4, корпус 4
|
9013
|
14
|
ЮВАО
|
Лефортово
|
ГБОУ «Школа № 1228 «Лефортово»
|
Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 16
|
9014
|
15
|
ЮВАО
|
Южнопортовый
|
ГБОУ города Москвы «Школа им. В.В.Маяковского»
|
Россия, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 5
|
9015
|
16
|
ЮАО
|
Даниловский
|
ГБОУ Школа № 1257
|
Россия, г. Москва, Малая Тульская улица, д. 15
|
9016
|
17
|
ЮАО
|
Орехово-Борисово Северное
|
ГБОУ Школа № 939
|
Россия, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 21, корпус 2
|
9017
|
18
|
ЮАО
|
Чертаново Центральное
|
ГБОУ «Школа № 1582»
|
Россия, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 3Г
|
9018
|
19
|
ЮЗАО
|
Гагаринский
|
ГБОУ Школа № 2086
|
Россия, г. Москва, Ломоносовский просп., д. 12
|
9019
|
20
|
ЮЗАО
|
Коньково
|
ГБОУ школа № 170 имени
А.П. Чехова
|
Россия, г. Москва,
|
9020
|
21
|
ЮЗАО
|
Теплый Стан
|
ГБОУ школа № 1532
|
Россия, г. Москва, ул. Тёплый Стан, д. 13, корпус 3
|
9021
|
22
|
ЗАО
|
Дорогомилово
|
ГБОУ Школа № 1465
|
Россия, г. Москва, Брянская ул., д. 10
|
9022
|
23
|
ЗАО
|
Раменки
|
ГБОУ школа № 1586
|
Россия, г. Москва,
|
9023
|
24
|
ЗАО
|
Тропарево-Никулино
|
ГБОУ школа № 875
|
Россия, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корпус 6
|
9024
|
25
|
СЗАО
|
Строгино
|
ГБОУ «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой
|
Россия, г. Москва, Таллинская улица, д. 12, корпус 4
|
9025
|
26
|
СЗАО
|
Щукино
|
ГБПОУ «Московский технологический колледж»
|
Россия, г. Москва, Академика Бочвара улица, д. 2 корпус 2
|
9026
|
27
|
СЗАО
|
Южное Тушино
|
ГБОУ «Школа № 1056»
|
Россия, г. Москва, ул. Штурвальная, д. 7,
корпус 2
|
9027
|
28
|
ЗелАО
|
Старое Крюково
|
ГБОУ школа № 1528
|
Россия, г. Москва,
|
9028
|
29
|
ТиНАО
|
Щербинка
|
ГБОУ Школа № 2122, образовательная площадка Остафьево
|
Россия, г. Москва, городской округ Щербинка, Авиаторов улица, д. 9
|
9029
|
30
|
ТиНАО
|
Троицк
|
МАОУ «Лицей города Троицка», образовательная площадка № 2
|
Россия, г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», д. 26
|
9030
Источник: ТИК г.Бердск