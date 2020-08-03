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3 уникальных особенности кареглазых людей

14:40 03.08.2020 Фото: pxhere
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Ученые из США провели анализ уникальных отличий людей с карими глазами. И вот что выяснили.

3 уникальных особенности кареглазых людей
Ген NCX-4 отвечает и за цвет радужки и за болевой порог

Исследователи из американского университета Питтсбурга сообщают, что люди с темной радужкой сильнее чувствую боль. Как оказалось, кареглазые женщины намного больше страдают во время родов, чем голубоглазые, пишет портал «Дни 24». Это связывают с работой с гена NCX-4, который отвечает и за цвет радужки и за болевой порог.

Как выяснили исследователи, кареглазые люди меньше зависимы от алкоголя, их организм лучше расщеплет молекулы спирта.

Еще темноглазые чаще страдают от депрессий.

Источник: izvmor

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