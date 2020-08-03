3 уникальных особенности кареглазых людей

Ученые из США провели анализ уникальных отличий людей с карими глазами. И вот что выяснили.

Ген NCX-4 отвечает и за цвет радужки и за болевой порог

Исследователи из американского университета Питтсбурга сообщают, что люди с темной радужкой сильнее чувствую боль. Как оказалось, кареглазые женщины намного больше страдают во время родов, чем голубоглазые, пишет портал «Дни 24». Это связывают с работой с гена NCX-4, который отвечает и за цвет радужки и за болевой порог.

Как выяснили исследователи, кареглазые люди меньше зависимы от алкоголя, их организм лучше расщеплет молекулы спирта.

Еще темноглазые чаще страдают от депрессий.

Источник: izvmor