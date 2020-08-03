Снизил до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% Мишустин

Снижение ставок по ипотеке может стать важным фактором улучшения жизни новосибирцев

Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Также увеличится общая сумма кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки с 740 млрд до 900 млрд руб.

«Эта программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом… Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года»,— сказал господин Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. Сниженная первоначальная ставка будет действовать также для программы льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Льготную программу по ипотеке президент России Владимир Путин запустил в апреле в качестве одной из мер поддержки рынка в период пандемии. Займы под 6,5% на жилье в новостройках дают до ноября 2020 года. Изначально условиями выдачи были: первый взнос в 20% и лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в 8 млн руб., а для других субъектов — в 3 млн руб. В июне лимиты увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

В июне выдача ипотеки достигла 258,1 млрд руб. — это на 28% больше, чем в этот же период прошлого года. У 17 банков из 29 крупнейших в этом сегменте июньский показатель превысил майский на 50% и более. По данным института развития жилищной сферы «Дом.РФ», многие банки опускают ставку ниже 6,5%.

Источник: government.ru