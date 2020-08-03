Вырвалась на 2-м месте в тройке субъектов СФО с самым низким индексом заболевших COVID-19 Новосибирская область

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Август начался с улучшения: Новосибирская область на 2-м месте в тройке субъектов СФО с самым низким индексом заболевших COVID-19 на 100 тысяч жителей Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 3 августа.

Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. В начале августа Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге по СФО — регион переместился на 9-е место, оставаясь в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. В Новосибирской области индекс составляет 346,7 случая на 100 тысяч человек. Это увеличение на 26 пунктов, меньше, чем в прошлом периоде. В СФО по данным ИЦК на 3 августа, общий показатель составляет 419,8 случая на 100 тысяч человек (ощутимо выше, чем в Новосибирской области).

Прирост составил 33,1 пункта. В рейтинге федеральных округов РФ Сибирский все еще, как и неделю назад, занимает 5-е место. В Республика Тыва на 100 тысяч жителей отмечено 1933,2 случая коронавирусной инфекции. С 27 июля уровень заболеваемости в Тыве вырос на 62,7 пункта. На втором месте по приросту заболевших в СФО — Республика Алтай, которая отстает от Тывы в два с половиной раза. По данным на 3 августа показатель заболеваемости в Тыве — самый высокий в СФО. По России Тыва — на 3-м месте, уступая только Ямало-Ненецкому АО и городу Москва. Самым благополучным регионом в СФО остается Кемеровская область — Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 139,9 случаев COVID-19.

Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — почти в 14 раз ниже показателей Тывы. Кузбасс все так же уступает городу Севастополь (78,9) и Республике Крым (66,4). По данным ИЦК, прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 26 пунктов, и теперь общий индекс — 583,1. Это значение более чем в полтора раза выше, чем в Новосибирской области. Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 3 августа): Россия на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка— США, Бразилия и Индия. 3 августа в РФ официально зафиксировано 856 264 случая коронавирусной инфекции.