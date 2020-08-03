Советовал меньше есть в кризис и показал доход в 4 копейки свердловский депутат

В декларации Ильи Гаффнера указано, что в пользовании у него есть квартира площадью 66,6 кв. метров. Ау у каждого из трех детей по одной квартире площадью от 80 до 239 кв. метров.

Депутат Илья Гаффнер, советовавший меньше питаться, задекларировал доход в четыре копейки

Депутат Илья Гаффнер, который получил скандальную известность после заявления о том, что россиянам нужно в кризис «поменьше питаться», заработал за 2019 год четыре копейки. Эти данные содержатся в его декларации, опубликованной на сайте парламента Свердловской области.

Согласно документу, годовой доход депутата составил 0,04 рубля. Помимо этого, в декларации указано, что в пользовании у него есть квартира площадью 66,6 квадратных метров. У Гаффнера есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 квадратных метров.

Гаффнер оказался в центре внимания СМИ зимой 2015 года. Тогда в ходе мониторинга цен в магазинах он заявил, что россиянам, которым не хватает денег на продукты, стоит задуматься о здоровье и поменьше питаться. Данное предложение вызвало общественный резонанс. Позже сообщалось, что депутат оказался обладателем фальшивого диплома. Документ об окончании вуза суд признал недействительным, передает РИА Новости.