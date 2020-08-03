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Заслон трудовым мигрантам из-за преступности в их среде ставит Россия

20:09 03.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Медведев уточнил, что речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину право на въезд только в случае, если от работодателя получено «недвусмысленное подтверждение его трудоустройства».

Заслон трудовым мигрантам из за преступности в их среде ставит Россия
В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу

Процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить, такая возможность обсуждается в настоящий момент, сообщил в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

«[Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — сказал он.

По данным МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России. «Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры», — считает Медведев.

Он рассказал, что на эту тему уже ведется активная работа в экспертной среде. По мнению экспертов, следует учесть опыт других стран. «В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», — заключил замглавы Совбеза.

Преступность среди мигрантов
Как рассказал Медведев, почти половина мигрантов, не сумевших покинуть страну, лишились работы, и это может способствовать росту криминала. «По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере (роста криминала)», — сказал он. «Это, безусловно, может способствовать росту криминала в целом», — цитирует замглавы Совбеза ТАСС.

По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, о чем ему постоянно пишут граждане в своих обращениях. Он также добавил, что многие мигранты оказались в весьма сложной жизненной ситуации, оставшись просто без средств к существованию. «В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения», — отметил Медведев.

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