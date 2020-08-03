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Какие дворы благоустроят за бюджетные деньги в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса

22:31 03.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В этом году к 5 обновленным дворовым территориям добавится еще 3. На следующий год повезет жителям восьми многоквартирных домов. И один стоит в резерве.

Какие дворы благоустроят за бюджетные деньги в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса
Благоустроили двор и заасфальтировали внутриквартальный проезд между домами №27 и 28 в Микрорайоне

Общественная комиссия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске 3 августа провела заседание, на котором утвердила придомовые территории для благоустройства в 2021 году.

На территории города с 2017 по 2019 годы были благоустроены 39 дворовых территорий на общую сумму 109,2 млн рублей, сообщили в пресс-центре мэрии.

В 2020 году будет благоустроено 8 объектов на сумму 23,8 млн рублей. На пяти объектах по адресам: Микрорайон, 27 и 28, улицах Озерная, 40 и 42, Советская, 58 строительные работы завершены. Завершаются работы на улице Павлова, 4 и 4/1. До 1 октября будет благоустроена ул. Вокзальная, 14.

На 2021 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланированы работы по благоустройству следующих дворов:

Микрорайона 3, 38, 48 и 70,

микрорайона Северный, 5,

ул. Красная Сибирь, 95,

ул. Комсомольская, 17,

ул.Кирова, 30.

Также в резерве будет стоять ул. Спортивная, 9.

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