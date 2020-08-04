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Увольнять чиновника за коррупцию может полгода из мэрии Бердска градоначальник

10:00 04.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но теперь муниципальный служащий, освобожденный от должности в связи с утратой доверия, будет внесен в федеральный «черный список».

Увольнять чиновника за коррупцию может полгода из мэрии Бердска градоначальник
Антикоррупционный митинг в Бердске

Глава Бердска Евгений Шестернин 3 августа внес изменения в постановление, касающееся увольнения чиновников, уличенных в коррупции. Еще в 2017 году в бердской мэрии был определен порядок освобождения от должности муниципального служащего в связи с утратой доверия. Но теперь мэр приводит местный нормативный акт в соответствие действующему законодательству.

— Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу, — гласит первое изменение в постановлении, подписанном мэром.

Кроме того, копия распоряжения об увольнении в связи с утратой доверия с указанием коррупционного правонарушения вручается чиновнику под расписку в течение 5 дней со дня его издания.

Появился в постановлении и новый пункт:
-Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Для Бердска коррупция в коридорах власти — не редкость. Самое громкое дело, конечно, взятка мэра-коммуниста Ильи Потапова в 2013 году. Напомним, что он еще отбывает 10-летний срок. Его соратник и заместитель Владимир Мухамедов, получивший 9 лет колонии, в 2020 году вышел по УДО.

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