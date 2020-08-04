04.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

«Между ног нырнуть бы»: Светлана Лобода взбудоражила мужчин новым фото без белья с раздвинутыми ногами

12:27 04.08.2020 Фото: Светлана Лобода / Instagram
0

Все поклонники сразу решили, что ветром унесло одежду Светланы Лободы, ибо на фото Лобода в одних черных трусиках сидит на стуле чуть повернувшись, так что видно отсутствие лифчика.

Между ног нырнуть бы: Светлана Лобода взбудоражила мужчин новым фото без белья с раздвинутыми ногами
Светлана Лобода впечатлила соблазнительными формами на фото без белья в своем Instagram

Певица и молодая мать Светлана Лобода, по мнению фанатов, решила довести всех до коллективного инфаркта, когда показала свое голое фото в Instagram, сообщает Главред.

Светлана Лобода впечатлила соблазнительными формами на фото без белья в своем Instagram.

«Унесённая ветром…», — написала она, и добавила эмоджи ангелочка.

Все поклонники сразу решили, что ветром унесло одежду Светланы Лободы, ибо на фото Лобода в одних черных трусиках сидит на стуле чуть повернувшись, так что видно отсутствие лифчика. Некоторые фанаты даже и крошечные трусики не заметили, о чем и поспешили сообщи в пошлых комментариях.

Певица продемонстрировала тоненькие ножки с тройную фигурку с равномерным загаром даже на месте отсутствующего белья. Ноги она пристроила явно поудобней — развела и уселась поудобней рядом со стеклянным столом.

«Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!», «Унесенная ветром здесь только одежда, хотя ну ее , и так», «Красота!!! Вы просто ангел!!!», «Унесенная зноем, не даёт всем покоя…», «Пещерку проветривает «, «Мир номер ноль», «Унесенная вечером…)», «Бедные мужики ,ей богу, какого им смотреть на такие фотки», «Да ты просто бомба!!!!! Зачем? Все дрочеры всех стран объединила», «богиня между ног нырнуть бы», — пишут в комментариях.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У мужчин богатая фантазия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
14:09 04-08-2020
Почему в регионах отвратительные дороги, рассказала Счетная палата
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
14:00 04-08-2020
До 886 рублей в месяц увеличил траты на лекарства льготникам Мишустин
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
13:45 04-08-2020
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца. Убила из-за любовницы?
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
13:31 04-08-2020
Чем опасно кормить собак, рассказали кинологи
БердскУмолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
13:30 04-08-2020
Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор
"Неуд": Продавал "пятерки" за 8 000 руб. на экзаменах преподаватель в транспортном вузе Новосибирска
13:15 04-08-2020
"Августовский сюрприз от Путина" ждут и опасаются на Западе
13:15 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
13:02 04-08-2020
Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok
Бердск"Напали" на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео 2
12:53 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России
12:52 04-08-2020
Верят, надеются и ждут новую систему оплаты труда учителя в России