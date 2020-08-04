Новый тренд: учителя-блогеры выкладывают свои уроки в TikTok

Зачитать рэп о чередующихся гласных в корне? Станцевать зажигательный танец на тему ЕГЭ? Проводить физические опыты на камеру? И стать звездой интернета всего за пару дней? В Сети набирает популярность новый тренд.

В интернете есть их учителя, которые несут разумный, интересный и полезный контент

Если кто не знает, TikTok — суперпопулярная у школьников и молодежи платформа. Она буквально «разрывает» интернет. Вся фишка — в формате игры: нужно записывать короткие ролики под популярную музыку или со своей озвучкой. Мемы, шутки, пародии, танцы, челленджи — попасть в топ может любое видео.

Главное — поймать волну хайпа, как это сделал 69-летний физик и кандидат технических наук из Санкт-Петербурга Николай Милованов. Его самое популярное видео собрало больше двух миллионов просмотров. За месяц с небольшим — уже почти миллион лайков. У себя на канале он зачитывает рифмы про логарифмы, энергию фотонов, гамма-кванты…

— Почему изучать физику в TikTok — круто? Это возможность показать ребятам, что получать новые знания не скучно. Хотя речь, скорее, идет не о серьезном изучении физики, а о приглашении к процессу познания, — рассказал «РГ» Николай Милованов. — Ученикам моя работа нравится, они обычно говорят, что это полезно и интересно. Коллеги? Вы знаете, кто-то восхищается, кто-то нет. Но, честно говоря, это меня не волнует. Важна реакция аудитории.

Николай Милованов — профессиональный репетитор, в школе не работает, но когда-то занимался научной работой в СПбГУ. В комментариях к его роликам — буря эмоций! «Дед, ты чего…», «Мне кажется, если он что-то преподает, то его скоро уволят…», «Можно мне такого учителя, пожалуйста!», «Пойду в вуз после аспирантуры преподавать, буду также танцевать!» На волне хайпа к восходящей звезде «ТикТока» уже начинают обращаться рекламодатели.

— Пока не реагирую на это. Готовлю онлайн-курсы для школьников по физике и математике, — говорит тиктокер.

В популярной соцсети огромное количество околообразовательного контента. Есть студенты, есть репетиторы, которые решили подзаработать и набирают так новых клиентов. Но есть и учителя-блогеры, которые действительно работают в школе. К примеру, преподаватель английского языка из Белгорода Андрей Федотов. Он снимает танцевальные и пародийные ролики на школьные темы вместе со своими учениками-старшеклассниками, ведет страницы не только в «ТикТоке», но и в «Инстаграме», на «Ютубе», «ВКонтакте». Самое популярное видео «Где домашка?» набрало в разных соцсетях уже более семи миллионов просмотров.

— Мы научились находить что-то интересное даже в повседневной школьной рутине, — рассказал он «Российской газете». — Это помогает мне не перегорать как педагогу, быть с детьми на одной волне. Да, сначала были косые взгляды. С недавних пор за представителями образования закреплено повышенное внимание. Но, просмотрев наш контент, вы поймете, все ролики и тексты совершенно безобидны.

Андрей Федотов не скрывает: как любой популярный блогер, берется снимать и рекламные ролики. Но тщательно отбирает контент.

— Будучи учителем, беру лишь около 5% всех поступающих заказов. Да, заработок на моих соцсетях превышает школьную зарплату, но это не мешает мне выполнять свою работу качественно, — уверен он. — Для меня школа и блог — один огромный рабочий проект. Без школы не было бы моего тематического блога, а без блога — таких взаимоотношений с учениками.

Как к этому относиться? Каждый решает сам. Вопрос «Что учитель может себе позволить, а что — нет?» — суперсубъективный. Некоторые учителя сталкиваются с тем, что директор школы их не понимает.

— Я на пенсии, так что руководство школы не имеет надо мной власти, — говорит учитель русского языка и литературы из Тюмени Любовь Гараз. — А грань дозволенного в TikTok определяется порядочностью и воспитанностью каждого учителя: никакого мата, никаких шуток ниже пояса, никакой пошлости. Если учителю не удалось привлечь внимание публики своим интеллектом, то остальными способами этого делать не стоит.

Любовь Гараз проработала в школе почти 30 лет. Стала звездой этой весной, когда дети стали массово учиться на удаленке. Признается: всю жизнь боялась онлайна, а тут из-за карантина пришлось погрузиться в него с головой. Со съемками ей помогают сыновья: младший предлагает молодежную музыку и расшифровывает сленг. Старший придумывает сценарии роликов. Самое популярное видео — рэп на тему ЕГЭ по русскому языку. «По приезду, по прилету, по приходу — приведут тебя к неверному исходу! По приходе, по прилете, по приезде — вот так лучше безошибочно ответьте!» «Йоу!» Фоном играет незатейливый бит — и вот уже более 1,7 миллиона просмотров, ролик «завирусился».

Мнение

Алихан Динаев, «Учитель года России-2018», учитель обществознания г. Грозный:

— Есть две основные причины, почему это явление — учитель-блогер — набирает все большую популярность. Во-первых, учителя — тоже люди. Они сидят в соцсетях, пользуются мессенджерами, тоже хотят быть частью цифрового мира. Это глобальный тренд. Во-вторых, учителя пытаются быть ближе к детям. А дети живут в соцсетях. Для них виртуальный мир не просто важная, а важнейшая часть жизни. Взаимодействие с учениками через видеоролики и блоги — попытка учителя понравиться им, понять их, выглядеть в их глазах более современным. Человеком, которого хочется слушать, задания которого хочется выполнять. Ну и, конечно, не стоит забывать про пандемию коронавируса, которая столкнула нас с дистанционным обучением: роль соцсетей и различных приложений в образовании резко возросла.

Важно, чтобы ученики смотрели на «Ютубе» не бессмысленные или пошлые видеоролики от сомнительных персонажей. Важно, чтобы ребята знали: в интернете есть их учителя, которые несут разумный, интересный и полезный контент. По поводу того, что «может делать учитель в соцсетях, а что не может» — это очень сложный и тонкий вопрос. Он зависит от внутренней культуры педагога. У каждого из нас есть об этом свое представление. И у разных людей, и даже в разных регионах нашей большой страны эти представления могут не совпадать. Да, учитель может быть простым, может быть в какой-то степени раскрепощенным. Но есть некие «красные линии», переступать за которые он не имеет права. Учитель всегда должен оставаться примером для своих учеников.

И да, наверняка среди более миллиона российских учителей были или будут те, кто по каким-то причинам повел себя в соцсетях некорректно, ошибся, оступился… Главный вопрос в том, где именно проходят эти «красные линии». Их граница зачастую размыта. Пару лет назад на всю страну прогремел скандал, когда учительница из Барнаула выложила в «ВКонтакте» фото в купальнике. Сотни учителей по всей стране выступили в ее поддержку, стали выкладывать в соцсети фото и видео с хештегом #учителятожелюди. Мы действительно тоже люди и тоже часто ошибаемся. Наша задача — задача школы, родительского сообщества — помочь учителю, поддержать его, вместе найти решение. А не избавляться от педагога из-за первого недовольного комментария или звонка родителя директору.

Источник: РГ