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«Августовский сюрприз от Путина» ждут и опасаются на Западе

13:15 04.08.2020 Фото: Pixabay
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Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.

Августовский сюрприз от Путина ждут и опасаются на Западе
На руку Путину могут сыграть разногласия, которые существуют между США и Европой

Как отмечают эксперты, Владимир Путин столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Так, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП России снизится на 6 процентов. При этом в настоящее время около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, и на фоне экономического кризиса число таких граждан может стать еще большим.

На этом фоне, считает CNBС, российский президент может организовать сюрприз для своих западных коллег и пойти на неожиданные меры, надеясь вернуть влияние внутри страны, а заодно укрепить позиции России на международной арене. Подобные сюрпризы Москва уже преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м, когда был присоединен Крым, и в 2015-м, когда Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, пишет канал. «В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», — отмечает CNBС.

Особенно вероятным подобное развитие событий выглядит в связи с тем, что главный оппонент России — США — сейчас тоже испытывает серьезные трудности из-за широкого распространения коронавируса, экономического спада и охвативших американские города протестов. На руку Путину могут сыграть разногласия, которые существуют между США и Европой, а также между европейскими государствами, и российский лидер может в очередной раз попытаться усилить влияние Москвы в мире.

Сделать это, отмечает телеканал, российское руководство может за счет поглощения Белоруссии. По мнению CNBC, Путин может воспользоваться «нарастающими волнениями в Белоруссии и спорными президентскими выборами» в качестве предлога, чтобы выступить в роли «национального освободителя». В результате Белоруссии придется противостоять попыткам России поглотить ее, считают эксперты.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых власти республики считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. В России в ответ заявили, что Москва не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела других стран, в особенности это касается Белоруссии.

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