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Астероид 2009 PQ1 размером с футбольное поле 5 августа 2020 приблизится к земле, NASA — он опасен

22:30 05.08.2020 Фото: © Depositphotos / milangucci
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В следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Астероид 2009 PQ1 размером с футбольное поле 5 августа 2020 приблизится к земле, NASA он опасен
Астероид открыт 14 августа 2009 года

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля — ред.) пройдет вблизи Земли 5 августа, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
В этот день астероид сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние, которое в то же время в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения — 19.35 мск.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Источник: РИА Новости

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