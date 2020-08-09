Полиция задержала организатора громкой "ковидной" вечеринки в центре Новосибирска. Смотрите видео

Несколько сотен человек танцевали под громкую музыку и общались прямо на проезжей части на ул. Советской. Подобное произошло и в сквере S7. Ссотавлен протокол за нарушение тишины и покоя.

В полиции прокомментировали ночную тусовку в центре Новосибирска

В субботу рядом с домом №33 на улице Советской в Новосибирске прошли массовые гуляния, где собрались несколько сотен человек, которые танцевали под громкую музыку и общались прямо на проезжей части, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Подобное произошло и в сквере S7 на улице Орджоникидзе.

«Вчера в Новосибирске в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Материал проверки по признакам административного правонарушения по ст. 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан) собран в полном объёме

Решается вопрос о составлении административного протокола и передачи дела об административном правонарушении в административную комиссию для рассмотрения по существу», — пишет пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Также , в ведомстве добавили, что все попытки граждан выйти на проезжую часть были пресечены экипажами ГИБДД и массового перекрытия проезжей части гражданами, сотрудники полиции не допустили.

