Плелись по грязи 5 км в лесу ради раскопки 6 погибших бойцов под дождем «кондоровцы» из Бердска

Во время дождей некоторые «кондоровцы» подхватили простуду



Завершается 19 экспедиция в Бельском районе Тверской области поискового отряда «Кондор» из Бердска.

В этот раз «кондоровцы» нашли и подняли останки шестерых бойцов.

-Не было никаких именных вещей. Из интересных находок тоже ничего. Но что отдать в музей, есть. Например, шомпол от винтовки. Если полиция разрешит, то находки вывезем в музей, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» командир «Кондора» Алексей Батенев.

В этот раз в раскопках участвовали лишь 16 человек. Все взрослые — 18-20 лет. Только один из группы впервые отправился в Белый, остальные приезжают сюда по второму-третьему разу. Из-за ковида не разрешили отправиться в экспедицию несовершеннолетним «кондоровцам», и они очень расстроились, отметил Батенев.

Самое тяжелое во время экспедиции, это не сами раскопки, уверил командир «Кондора».

-Каждое утро подъем. Вечером — отбой. Полуармейская дисциплина. Подъем, отбой, вперед и в бой, грубо говоря. Поели, встали и пошли в лес. Каждый день куда-то ходим. По лесу приходится идти по пять километров. И потом так же возвращаться. Это самые тяжелые моменты. Первую неделю погода была отвратительная — все водой заливало. Под ногами чваньк, чваньк, чваньк. Многие зашвыркали носами, кашель начался. Сейчас жарит солнышко. Здоровье улучшилось. В жару тоже работать не самое лучшее, но хотя бы сухие. Ночи холодные — в районе 10 градусов.

Как только бердчане разбили лагерь, они сразу же навестили бабу Аню, которая 7-летним ребенком в 1941 году видела все ужасы войны. Бабу Аню и «кондоровцев» связывает давняя дружба. Ребята непременно каждый год помогают ей по хозяйству. А она угощает их домашними разносолами.

Несколько «кондоровцев» были в гостях у бабы Ани 10 августа.

-Все под впечатлением. Всем все понравилось. Баба Аня всех накормила картошкой с жареным салом. Рассказала ребятам о войне, как солдаты ячку делили. Внучке бабы Ани Алине от отряда подарили плюшевого медведя. Баба Аня с нетерпением нас ждет. В слезы, когда мы уезжаем. У Анжелики Багрицкой был день рождения, баба Аня подарила ей подарок — платок, - рассказал Алексей Батенев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», церемония захоронения воинов в этом году пройдет 13 августа. В торжественной обстановке при участии представителей ветеранского движения, администрации и жителей города Белый поисковики предадут земле останки павших солдат. А 14 августа «Кондор» традиционно примет участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Возвращение ребят в Бердск ожидается 19 августа.