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92 дня на ответы: На 195 вопросов о госпитализации больных с COVID-19 попросил отсрочку с ответом до 6 ноября министр Хальзов

17:15 13.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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3 месяца понадобится министру, чтобы рассказать, сколько больных было госпитализировано в каждую больницу области.

92 дня на ответы: На 195 вопросов о госпитализации больных с COVID 19 попросил отсрочку с ответом до 6 ноября министр Хальзов
3 месяца на ответ: сколько министр Хальзов будет скрывать?
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
92 дня на ответы: На 195 вопросов о госпитализации больных с COVID 19 попросил отсрочку с ответом до 6 ноября министр Хальзов

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Начиная с 7 июля редакция "Курьер. Среда. Бердск" тщетно пытается получить информацию о количестве умерших в каждом из районов Новосибирской области, ка желательно - с половозрастной статистикой, чтобы предоставить своим читателям полную картину пандемии. 7 июля редакция направила запрос в Минздрав с разбивкой по району. Из-за большого количества вопросов (их было около 20 - по каждому району Новосибирской области) и необходимостью аналитической информации, министр попросил отложение на месяц.

6 августа из министерства здравоохранения Новосибирской области пришел ответ: министр сообщил, что учет по районам в Минздраве не ведется из-за своеобразной системы маршрутизации. Статистику по полу и возрасту умерших министр предложил считать вручную по данным оперштаба.

Казалось бы, неужели на такой ответ министру понадобился месяц? Редакция "Курьер. Среда. Бердск" не опустила руки в стремлении узнать подобную разбивку по регионам и направила министру следующий запрос, в котором было 195 вопросов. В нем редакция перечислила все больницы области и задала по каждой из них три вопроса: сколько пациентов в ней умерли от COVID-19, сколько госпитализировано с COVID-19 и у скольких подозрение на коронавирус в этой больнице. Этот запрос редакция направила министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову 6 августа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии с законом о СМИ. Дата предоставления информации - 6 ноября 2020 года, - сообщил министр Хальзов 10 августа с опозданием. Учитывая, что запрос был направлен 6 августа, просьба об отсрочке должна была прийти до 9 августа.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает надежду, что ответ, который она получит 6 ноября, будет более содержателен чем полученный 6 августа.

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