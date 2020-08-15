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Расчленил труп жены на глазах 6-летнего сына из-за ревности инвалид в Москве

12:17 15.08.2020 Фото: pexels.com
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Когда соседи пожаловались на специфический запах, полицейские проникли в квартиру и обнаружили 48-летнего мужчину в невменяемом состоянии, пояснить он не мог. Подозреваемого в убийстве задержали.

Расчленил труп жены на глазах 6 летнего сына из за ревности инвалид в Москве
Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержали

В одной из квартир многоэтажки на Ореховом бульваре в Москве мужчина убил и расчленил супругу на глазах маленького сына, пишет МК.

Сообщается, что тревогу забили соседи, когда тяжелый запах распространился по всему подъезду. Они обратились в полицию 13 августа. Приехавшим полицейским дверь никто не открыл. Пришлось вскрывать замок.

В квартире стражи порядка обнаружили женские останки, упакованные в полиэтиленовые пакеты. В комнате находился 48-летний хозяин жилища и его шестилетний сын. Мужчина был в невменяемом состоянии и ничего толком пояснить не мог.

По предварительной версии, мужчина еще в начале недели убил и расчленил 41-летнюю супругу на глазах у ребенка. Часть останков он вынес из квартиры. Вероятно, мужчина убил жену из ревности.

По словам родственников, мужчина всю жизнь вел асоциальный образ жизни. У него парализована левая рука, были проблемы с ногой. Его признали инвалидом. Работать мужчина нигде не хотел. Мужчина беспробудно пил и частенько поколачивал жену. Она жаловалась родственникам на побои, однако уйти от домашнего тирана так и не решилась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

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