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Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия

12:54 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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1 августа началась корректировка пенсий работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Максимальная прибавка составит 279 рублей.

Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия
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Сюжет: Пенсионная реформа
Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия

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Эксперт АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, как россиянам накопить на пенсию в 50 тысяч рублей. Для этого придется соблюсти ряд условий.

Тридцатилетний мужчина при условии получения зарплаты в 50 тысяч рублей в течение 35 лет может рассчитывать на страховую пенсию в размере чуть более 20 тысяч рублей. Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч ему нужно накопить около пяти миллионов рублей, сказал Евгений Биезбардис.

Существует и альтернативный вариант. Можно увеличить стаж до 40 лет, тогда страховая пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.

При этом эксперт признал, что такую сумму даже за 30 лет накопить проблематично.

«Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка – а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах. Но такую цифру уже реально достичь, если инвестировать 7% от дохода при доходности на 2% годовых свыше инфляции», — передает агентство «Прайм» слова Евгения Биезбардиса.

Специалист добавил, что примерно на 2 тысячи рублей пенсию поможет нарастить увеличения страхового стажа до 40 лет. В этом случае размер страховой пенсии достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60% в упадет ниже 1,3 миллиона рублей, объясняет специалист.

Кроме того, Биезбардис рассказал и о других способах сокращения отчислений и повышения пенсии.

В частности, можно выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого обычно удваиваются добровольные взносы работников. Это позволит сократить отчисления до 3-4% от заработка.

«Или перенести выход на пенсию на более поздний срок – отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа», — заключил эксперт.

Напомним, 1 августа началась корректировка пенсий работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Максимальная прибавка составит 279 рублей.

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