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Мошенником назвала координатор «Руси сидящей» известного адвоката Юрия Миронова из Бердска. Ее сына посадили на 11 лет за наркотики

08:45 18.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: kadv54.ru
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Римма Убейконь из Новосибирска полагает, что за работу в течение почти 3 лет защитнику полагается вознаграждение в 50 тыс. рублей. Остальные 850 тыс. она считает излишне уплаченными. Миронов заявил: он работает по тарифам и своей вины не признает.

Мошенником назвала координатор «Руси сидящей» известного адвоката Юрия Миронова из Бердска. Ее сына посадили на 11 лет за наркотики
Юрий Миронов является членом коллегии адвокатов Бердска, на его счету немало успешных судебных процессов

Известный в Бердске адвокат Юрий Миронов, обвиняемый в мошенничестве на 908 тыс. рублей, не признает себя виновным. Судебный процесс по уголовному делу против него начнется 27 августа 2020 года в Бердском городском суде. Как рассказал сегодня, 17 августа, «Курьер. Среда. Бердск» сам Юрий Константинович, он уже нанял адвоката, который представляет его интересы в процессе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие полагает, он обманул своего доверителя по уголовному делу о распространении наркотиков. И получил завышенное вознаграждение. Юрий Миронов уверен, что честно отработал заплаченные ему деньги и никаких внепроцессуальных договоренностей, о чем говорится в материалах его дела, никому не обещал.

- Я только в тюрьму ездил 48 раз. На все есть установленные тарифы. Мать, которая меня наняла для защиты своего сына, считает, что работа стоит 50 тыс. рублей. А дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Новосибирска почти два года, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Константинович.

По словам Миронова, его уголовное преследование инициировала Римма Убейконь, координатор новосибирского отделения организации «Русь сидящая».
- Еще в 2015 году ее сына приговорили к 13 годам за наркотики, потом была подана жалоба, приговор отменили. Был снова суд в другом составе и моему (подзащитному) дали 11 лет. Теперь она полагает, что я должен получить только 50 тыс. рублей за 48 заседаний. Все остальное, она считает мошенничеством — дескать, я деньги получил для того, чтобы внепроцессуально решать вопросы. О моей виновности и речи быть не может. Я с ней проработал почти три года: предварительное следствие, суд первой инстанции, суд второй инстанции, надзорные инстанции. Все это за 50 тысяч? У нее спрашивали: вы дали Миронову, чтобы он передал взятку? «Нет, что вы!», ответила она. Убейконь считает, что раз ее сына осудили, то адвокат должен получить меньше. Все упирается в деньги, - рассказал адвокат Миронов.

Он предполагает, что до отпуска судья успеет только зачитать обвинительное заключение, а сам процесс начнется в октябре. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первое заседание суда по делу о мошенничестве в отношении Юрия Миронова назначено на 27 августа.

Органами предварительного следствия Юрий Миронов обвиняется в том, что он, имея статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности, в 2015 году заключил с потерпевшими договор об оказании юридической помощи в уголовном деле по обвинению их сына в совершении особо тяжкого преступления.

-В дальнейшем Миронов, действуя умышленно, злоупотребляя доверием потерпевших, которые доверяли ему как профессиональному адвокату, сообщил им о том, что имеет возможность вне процессуального решения вопроса о переквалификации в суде действий их сына на менее тяжкое преступление, путем организации, в том числе через несуществующих посредников переговоров с должностными лицами районного суда Новосибирска, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении сына потерпевших. При этом он не имел никакой реальной возможности повлиять на решение вопроса о квалификации судом действий сына потерпевших как менее тяжкое преступление Миронов не имел и не собирался организовывать переговоры об этом с должностными лицами данного суда или какими-либо иными лицами, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Бердском горсуде.

В дальнейшем Миронов, по версии следствия, потребовал от потерпевших передать ему денежные средства для решения указанного вопроса. Всего за 2015-2016 годы потерпевшие передали адвокату денежные средства в общей сумме 908 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в крупном размере, уточнила помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Юрий Миронов утверждает, что никаких подобных договоров не подписывал, никаких обещаний о противоправных действиях не давал, а честно выполнял свою работу. Подсудимых, особенно по преступлениям, связанным с наркотиками, иногда лишают свободы на большие сроки, несмотря на все усилия опытных адвокатов.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

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От редакции

Кто выиграет процесс?

Аноним, 17 августа 2020 14:33
Да вообще поровну, посадят или оправдают.
Аноним, 17 августа 2020 14:57
Два года (откусал), этого что не достаточно!? Миронов профессионал.
Аноним, 17 августа 2020 15:15
Адвокат Миронов Ю.К хитрый,скользкий тип! А когда говориться о такой большой сумме в 908 тысяч сразу можно сказать что на 100% здесь был развод на деньги!
АнтиЯ, 17 августа 2020 16:07
НВР:известно кто выиграет, а барыг надо гасить при людно на площади
igk63, 17 августа 2020 16:09
Скользкий тип.
Гость, 17 августа 2020 16:59
Налим! Впрочем, как и остальные а-ы!
Аноним, 17 августа 2020 18:49
Меня тоже коснулась,не когда бы его услугами не пользовалась!!!
Анна Клименко, 17 августа 2020 20:17
Очень надеюсь, что правосудие восторжествует и мошенник получит по заслугам! Наживаться на чужом горе преступно и аморально.
Аноним, 17 августа 2020 20:33
Хитрый и наглый дядечка,с ним ухо в остро нужно держать.Люди за помощью к нему идут а он видит что они не соображают и начинает им "сказки Андерсона" рассказывать,как все легко и просто,а потом бац...!
Аноним, 17 августа 2020 23:00
Странно. Все комментаторы обвиняют лишь того, кого изначально в заголовке виновным означили. Согласен, что все адвокаты по уголовке априори как минимум сволочи, но лучше пусть дерут деньги с ещё больших сволочей, что торгуют наркотой. Если б этот человек обманул того, кого действительно нужно было защищать от произвола, тут могло и до плохого дойти.
Аноним, 18 августа 2020 07:14
Этот адвокат и гражданискими делами занимается. Как- то удерживал у клиента документы на дом, дело провалил,и деньги взял не маленькие! Пока другой просто юрист, не адвокат, не вмешалась. Все сделали грамотно и денег взяла скромно. И к вопросу подошла по человечески, все стороны довольны!

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