Заплакал на допросе сын убитого Ефремовым Захарова и попросил максимального наказания актеру

Также он сказал, что Ефремов до сих пор не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей не поступало.

На месте смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

Валерий Захаров – сын водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, – заплакал во время допроса в суде.

По словам Валерия, вечером 8 июня он готовился к похоронам бабушки. Ему позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце.

"Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало", – сказал Валерий и заплакал.

На вопрос о том, какое наказание он считает справедливым, Валерий ответил: "Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю – максимальное наказание". Также он сказал, что Ефремов до сих пор не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей не поступало.

Как сообщает ТАСС, сегодня, 18 августа, в Пресненском суде идет заседание по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Будут допрошены все потерпевшие по делу: оба сына погибшего, вдова и родной брат.

Ефремов, будучи сильно пьяным, врезался на своем внедорожнике в фургон, которым управлял Сергей Захаров. На следующее утро он умер в больнице. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом.

На прошлой неделе Ефремову стало плохо в зале суда, он был госпитализирован. По словам его адвоката, врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких. Суд отказался огласить диагноз.